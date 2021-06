Italia-Svizzera 3-0, Locatelli trascina Mancini | Cronaca e tabellino

L’Italia continua a volare e supera la Svizzera 3-0 grazie a Locatelli e Immobile: la cronaca ed il tabellino del match

Continua ad illuminare, la Nazionale di Roberto Mancini, che dopo il 3-0 con la Turchia, non lascia ma raddoppia contro la Svizzera di Petkovic. L’Italia supera 3-0 anche la formazione elvetica, grazie alla doppietta di Manuel Locatelli e alla rete di Ciro Immobile. Il centrocampista del Sassuolo, dalla sua, è stato senza alcun dubbio il man of the match, firmando la vittoria qualificazione della Nazionale con due gol d’autore. Il primo al 26′, con un lancio di 50 metri al volo per il compagno Berardi, bravo poi a ritrovarlo sotto porta per chiudere l’azione. Il secondo al 56′, con una prodezza balistica da fuori area. Nel finale c’è anche lo spazio per la rete di Ciro Immobile, che all’89’ firma il suo secondo sigillo della competizione.

Al triplice fischio, Mancini può sorridere: la Nazionale guadagna la decima vittoria consecutiva e la qualificazione al prossimo turno (in attesa di capire se da prima o da seconda nel girone, nell’ultima gara con il Galles). Questa Italia gioca un gran bel calcio, divertente e moderno, senza mai dimenticare la fase difensiva. E nel secondo tempo, poi, Mancini ha dimostrato una duttilità tattica che può rivelarsi preziosa nel corso della competizione, passando dal 4-3-3 al 3-5-2. Insomma, i presupposti continuano ad esserci tutti e gli azzurri non si nascondono. Anzi, lanciano un segnale chiaro anche alle altre nobili del torneo: l’Italia c’è.

Euro 2020, Italia-Svizzera 3-0: il tabellino

RETI: 26′, 52′ Locatelli (I), 89′ Immobile (I).

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (24′ Acerbi), Spinazzola; Barella (87′ Cristante), Jorginho, Locatelli (86′ Pessina); Berardi (70′ Toloi), Immobile, Insigne (69′ Chiesa). A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Emerson Palmieri, Toloi, Chiesa, Cristante, Belotti, Bernardeschi, Pessina, Raspadori. Allenatore: Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär (57′ Zuber), Akanji; Mbabu (58′ Widmer), Freuler (84′ Sow), Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri (76′ Vargas); Seferovic (46′ Gavranovic). A disposizione: Kobel, Mvogo, Benito, Comert, Widmer, Fassnacht, Mehmedi, Sow, Vargas, Zuber, Zakaria, Gavranovic. Allenatore: Petkovic

ARBITRO: Sergei Karasev (RUS).

AMMONITI: Gavranovic ed Embolo (S).