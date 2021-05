Stefano Pioli è in bilico e può dire addio al Milan la prossima stagione: Garcia si offre come sostituto, doppia pista per il primo colpo

Il Milan ha concluso la propria stagione. La prima parte di campionato ha visto i rossoneri andare ben oltre le aspettative. La squadra non era attrezzata per la lotta allo scudetto, ma è riuscita a occupare il primo posto in classifica per diverse giornate tenendo testa ai cugini dell’Inter. Nel secondo girone, però, c’è stato un calo evidente, che ha fatto scendere il ‘Diavolo’ in classifica di qualche posizione. Per questo motivo non c’è ancora totale certezza a proposito del futuro di Stefano Pioli. La società si guarda attorno in sede di calciomercato per sondare eventuali profili idonei a sostituire l’ex Fiorentina. Arriva, poi, una novità importante riguardo alla panchina dei milanesi: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, post Pioli: Garcia si offre e ‘porta’ il pupillo

Il Milan avrà delle questioni da risolvere durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. L’estate incombe e la società è ancora alle prese con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Occhio, poi, anche al futuro della guida tecnica. Pioli ha guidato in maniera straordinaria la compagine rossonera nella prima parte di stagione, ma da gennaio in poi ha perso quota in modo vistoso. La dirigenza tiene d’occhio altre possibili soluzioni, nel caso dovesse convincersi a dirgli addio. Nel frattempo, arriva un importante novità sul fronte panchina.

L’allenatore Rudi Garcia, attualmente in forza al Lione, si sarebbe offerto ai lombardi per la prossima stagione. Il francese ha accumulato un’esperienza importante in Italia con la Roma, lasciando senza dubbio un buon ricordo ai tifosi giallorossi. Potrebbe essere, perciò, l’uomo giusto per continuare al meglio il percorso di crescita. Pare, inoltre, che abbia già fatto un paio di nomi per mettere a segno il primo rinforzo nella rosa.

Si tratta di Jason Denayer e Bruno Guimaraes, rispettivamente difensore centrale e centrocampista anche loro nelle fila del Lione. Il belga classe ’95 ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e una valutazione di 20-25 milioni di euro, mentre l’accordo del brasiliano scade a giugno 2024 e il prezzo si attesta sui 30 milioni. Garcia si offre al Milan in caso di addio di Pioli e ha in mente già una doppia pista per il primo colpo. Staremo a vedere se e come evolverà la vicenda.