L’Inter potrebbe non riuscire a trattenere Romelu Lukaku in vista della prossima stagione: clamorosa ipotesi per il sostituto

Siamo alle battute finali della Serie A 2020/21. Il campionato è stato non poco combattuto per diverse giornate e le molte partite ravvicinate – più che negli altri anni – hanno senza dubbio condizionato i vari percorsi. Una stagione, quindi, anomala, che sta per emanare il verdetto riguardo alla vittoria dello scudetto. L’Inter si è resa protagonista di un cammino a dir poco dominante a partire dal girone di ritorno, mettendo a segno un filotto di ben undici vittorie consecutive. Grazie a questi risultati, gli uomini di Conte sono ad un passo dall’interrompere l’egemonia della Juventus durata nove lunghi anni. Occhio, però, anche al calciomercato. Romelu Lukaku, infatti, è ambitissimo dalle big d’Europa e il suo futuro potrebbe prendere una strada differente. Nel frattempo, arriva una clamorosa ipotesi per il sostituto: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, Lukaku può lasciare: ritorno shock per il sostituto

Dal campo al calciomercato. L’Inter ha probabilmente la rosa più forte al momento in Italia. Oltre a poter contare su giocatori di primissimo livello, i nerazzurri hanno anche acquisito totale consapevolezza nei propri mezzi. Non dovrebbero esserci, di conseguenza, grandi movimenti durante la prossima sessione estiva di trasferimenti. Occhio, però, al fronte uscite: le big d’Europa hanno messo gli occhi sui pezzi pregiati della squadra di Conte e potrebbero tentare l’assalto a suon di milioni nei prossimi mesi.

Tra le pedine più ricercate c’è senza dubbio Romelu Lukaku. Il centravanti belga sta collezionando numeri e prestazioni da top player in quel di Milano e si è rivelato un vero e proprio trascinatore per i suoi compagni. I lombardi non vorrebbero privarsi ovviamente dell’elemento centrale del proprio progetto tecnico, ma se dovesse arrivare una super offerta – 100 milioni di euro – la società targata Suning potrebbe vacillare. Questo considerando anche le difficoltà a livello finanziario che sta vivendo il club da diversi mesi a questa parte.

Nel frattempo, arriva una clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Stando a quanto rivela il sito ‘Fichajes.net’, il nome di Mauro Icardi sarebbe tornato in orbita ‘Beneamata’. L’argentino non ha ottenuto il successo sperato al PSG e potrebbe decidere di proseguire il suo percorso altrove. La moglie e agente Wanda Nara è possibile tenti un ritorno all’Inter se l’ex United dovesse abbandonare la nave. L’ipotesi chiaramente, però, appare molto complicata. Da una parte ci sarebbero gli ostacoli ambientali, con il nuovo approdo del 28enne che non verrebbe certamente accolto positivamente dai tifosi viste le polemiche avvenute in passato. Guadagna, poi, 10 milioni di euro netti a stagione compresi i bonus, cifre troppo pesanti per le casse nerazzurre. Continua ad essere vivo, inoltre, l’interesse della Juventus sul bomber ex Sampdoria. Il clamoroso ritorno di Icardi ad Appiano Gentile non sembra, perciò, realizzabile.