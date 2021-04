La Juventus sembra all’alba di una rivoluzione in piena regola sul calciomercato. Allegri potrebbe portare l’addio di un big e tentare l’assalto a un big del Milan

La Juventus ha deluso non poco le aspettative, a oggi, in questa stagione. I bianconeri continuano a lottare per un posto in Champions League e non sono mai stati realmente in lotta per lo scudetto in questa stagione dopo anni di dominio e successi in Serie A. A fine anno tante cose potrebbero cambiare, a partire dall’allenatore che siederà sulla panchina bianconera. Andrea Pirlo, infatti, sembra ormai al passo d’addio, nonostante le continue conferme da parte della dirigenza nell’arco della stagione.

Il tecnico, infatti, lascerà sicuramente i bianconeri nel caso in cui non dovesse centrare l’obiettivo Champions League. Ma anche se alla fine la Juventus si piazzasse tra i primi quattro posti, la sua permanenza non sarebbe di certo al sicuro. Tra le varie alternative per la panchina, di certo Massimiliano Allegri sembra in pole position. Il ritorno del tecnico presupporrebbe un nuovo confronto sulle strategie da attuare sul calciomercato. L’allenatore potrebbe portare grandi novità in tutti i reparti, ma attenzione, in particolare al centrocampo.

Calciomercato Juventus, Allegri spinge l’addio di Arthur: si tenta l’assalto a Kessié

Tanti alti e bassi in questa stagione per i bianconeri e lo stesso si può dire del rendimento di Arthur. Il calciatore ex Barcellona, infatti, ha avuto alcuni lampi ma anche prestazioni fortemente negative come quella contro il Benevento. L’arrivo di Allegri potrebbe spingerlo all’addio dopo solo un anno e la suggestione per il sostituto è di assoluto livello.

La Juventus segue con grande attenzione il profilo di Franck Kessié. Per lunghi tratti della stagione, l’ivoriano si è imposto come uno dei centrocampisti migliori del campionato. La sua fisicità e la sua qualità potrebbero risultare decisivi nella rosa bianconera. Un nuovo assalto al club rossonero, dopo gli accostamenti a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, potrebbe dunque verificarsi nei prossimi mesi. Vedremo se il Milan riuscirà a resistere o la Juventus riuscirà ad accontentare Allegri, regalandogli uno dei suoi grandi gioielli.