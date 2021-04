Il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma, ma c’è chi ritiene che siano troppi gli 8 milioni richiesti dal portiere per restare

Il Milan è alle prese con alcuni rinnovi importanti. Sono diversi i giocatori che hanno un contratto in scadenza a giugno, ma a destare maggiori attenzioni è la situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere rossonero tratta da ormai diverse settimane con la società e il suo agente, Mino Raiola, ma la fumata bianca tarda ad arrivare.

Calciomercato Milan, il futuro di Donnarumma

Il futuro di Donnarumma può inficiare anche le scelte di mercato del Milan, desideroso di confermare il portiere anche negli anni a venire. Nonostante la giovane età – ha compiuto 22 anni a febbraio – ‘Gigio’ vanta già 241 presenze con la maglia rossonera. Il giocatore è il futuro del club e della Nazionale italiana, ma c’è chi crede che possa essere anche sacrificato.

Donnarumma chiede infatti 8 milioni per restare, troppi per un ruolo dove alternative di livello – e più economiche – non mancano. Fabio Ravezzani ha espresso il suo pensiero su Twitter, ricalcando anche quanto fatto vedere dal portiere in maglia azzurra, contro la Lituania: “Donnarumma ha fatto una parata importante, ma prendere gol sul suo palo sarebbe stato grave, e un errore gravissimo in uscita dall’area, graziato solo dall’inconsistenza lituana“.

Donnarumma ieri fa una parata importante (ma prendere gol sul suo palo sarebbe stato grave) e un errore gravissimo in uscita dall’area, graziato solo dall’inconsistenza lituana. Eppure taluni lo ritengono indispensabile al Milan come il miglior Messi al Barca. 8mln, anche troppi — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 1, 2021

Calciomercato Milan, il pensiero di Ravezzani

Un errore difficilmente perdonabile per il giornalista, che ha chiuso il suo pensiero aggiungendo: “Eppure taluni lo ritengono indispensabile al Milan come il miglior Messi al Barca. 8mln, anche troppi“. La palla passa al Milan che dovrà decidere cosa fare con Donnarumma. La sua qualità resta indiscutibile, ma c’è da capire se il gioco valga o meno la candela. E non tutti la pensano allo stesso modo.