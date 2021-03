Il Milan si muove sul calciomercato tra i possibili nuovi acquisti e i rinnovi di contratto da portare a termine. Uno di questi potrebbe diventare ora particolarmente difficile

Il Milan ha dovuto dire addio all’Europa League nella serata di ieri. I rossoneri ora tenteranno in tutti i modi di alimentari i sogni scudetto in campionato e di blindare il posto per la prossima Champions League. La squadra di Stefano Pioli, nonostante le tantissime assenze non ha sfigurato contro il Manchester United e non può più sbagliare nel finale di stagione.

Attenzione, però, a quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi anche in ottica calciomercato. Sono molti, infatti, i casi spinosi in casa rossonera. Tra questi, si sta configurando una situazione difficile da sbrogliare anche per Franck Kessié. Il centrocampista, infatti, è in scadenza a giugno del 2022, ma non è ancora arrivato l’accordo per il rinnovo di contratto. La big internazionale sembra pronta all’assalto per il centrocampista ivoriano: una situazione che andrà monitorata con grande attenzione nelle prossime settimane. Ecco tutte le ultime novità a riguardo e le prospettive per il futuro del mediano.

Calciomercato Milan, occhio alla situazione di Kessié: il Real Madrid è alla finestra

Kessié si è imposto come uno dei calciatori maggiormente rappresentativi in questa stagione. Il centrocampista ivoriano ha superato ogni aspettativa agli ordini di Stefano Pioli, macinando gol e ottime prestazioni a centrocampo. Non solo l’imperturbabilità dal dischetto per lui che sta mettendo in evidenza grande qualità e fisicità nella zona nevralgica del campo.

Secondo quanto riporta ‘don diario’, il Milan avrebbe messo sul tavolo di Kessié un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Questa cifra, però, non sarebbe affatto abbastanza per convincere il calciatore, il cui rinnovo è attualmente in standby con il club rossonero. Il Real Madrid sarebbe sullo sfondo, pronto a superare questa cifra pur di portare il calciatore in Blancos. Gli spagnoli avrebbero individuato il suo profilo come ideale per sostituire Casemiro, ma anche per affiancarlo in mezzo al campo. Un’operazione che, dunque, sarebbe decisamente interessante per il Real e che complicherebbe i piani del Milan: vedremo se decollerà nei prossimi mesi.