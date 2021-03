Il mercoledì del turno infrasettimanale della 25esima giornata di Serie A termina con la sconfitta del Milan e la vittoria della Roma

Si chiude il mercoledì della 25esima giornata di Serie A, occasionalmente giocata in mezzo alla settimana. Dopo che nell’anticipo di ieri la Juventus ha battuto lo Spezia con un 3-0 maturato al secondo tempo, oggi il Milan raggiunge il pareggio solo in extremis. Infatti gli uomini di Pioli vanno sotto al 68′ minuto, subendo il gol di Rodrigo Becao. Al 97′ minuto, proprio allo scadere del match Stryger Larsen colpisce il pallone di mano e concede il rigore ai rossoneri, realizzato da Frank Kessie. Vince la Roma di Paulo Fonseca, anche lei con un gol last minute di Amadou Diawara. In apertura di ripresa è Spinazzola a portare avanti i giallorossi con una bella girata al volo, ma proprio il terzino romanista dopo dieci minuti si fa uno sfortunato autogol. Vittoria straripante dell’Atalanta che supera 5-1 il Crotone, vittoria importante in chiave salvezza del Cagliari, che supera il Bologna 1-0 con il primo gol di Rugani. Vince anche il Verona in casa del Benevento per 0-3. Pari nel ‘Derby della lanterna’ tra Genoa e Sampdoria che finisce 1-1. Alle 18:30 pari spettacolo tra Sassuolo e Napoli che finisce 3-3.

Serie A, 25esima giornata: risultati e classifica

Lazio-Torino rinviata

Juventus-Spezia 3-0 (62′ Morata, 71′ Chiesa, 89′ Ronaldo)

Sassuolo-Napoli 3-3 (34′ Maksimovic (aut), 38′ Zielinski, 46′ Berardi, 72′ Di Lorenzo, 90′ Insigne, 95′ Caputo)

Atalanta-Crotone 5-1 (12′ Gosens, 23′ Simy, 48′ Palomino, 50′ Muriel, 58′ Ilicic, 84′ Miranchuk)

Benevento-Verona 0-3 (25′ Faraoni, 34′ Foulon (aut), 50′ Lasagna)

Cagliari-Bologna 1-0 (19′ Rugani)

Fiorentina-Roma 1-2 (48′ Spinazzola, 60′ Spinazzola (aut), 88′ Diawara)

Genoa-Sampdoria 1-1 (52′ Zappacosta, 77′ Tonelli)

Milan-Udinese 1-1 (68′ Becao, 97′ Kessie)

Parma-Inter giovedì ore 20.45

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 56, Milan 53, Juventus* 49, Atalanta 49, Roma 47, Napoli* 44, Lazio* 43, Verona 38, Sassuolo* 36, Sampdoria 31, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 27, Fiorentina 25, Spezia 25, Benevento 25, Cagliari 21, Torino** 20, Parma* 15, Crotone 12

*Una partita in meno

** Due partite in meno