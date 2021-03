Il giornalista Nicola Gallo ha rilasciato un’intervista: tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul futuro di Dybala

Continua il momento negativo in casa Juventus. La compagine bianconera ha raccolto solo un punto nello scontro in trasferta con il Verona, del tutto inutile ai fini della classifica. Le sconfitte contro Napoli in campionato e Porto in Champions League hanno riacceso le preoccupazioni nell’ambiente, dopo un periodo di ripresa dalle difficoltà maturate ad inizio stagione. La società targata Agnelli, considerando questi rilevanti passi falsi, continua a monitorare il calciomercato, anche sul fronte uscite. In particolare, una grande pedina della squadra potrebbe dire addio a fine stagione: del suo futuro ha parlato un famoso giornalista.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, che flop | I ‘sacrificati’ di Paratici

Calciomercato Juventus, Gallo sul futuro di Dybala

Occhio al calciomercato. La Juventus, vedendo i risultati negativi raccolti finora in stagione, potrebbe mettere in atto delle decisioni importanti durante la prossima sessione di trasferimenti. In particolare, il club guarda anche al fronte uscite ed un importante giocatore della rosa potrebbe dire addio a breve. Si tratta dell’attaccante Paulo Dybala, il cui contratto è in scadenza a giugno 2022. Le trattative per il rinnovo sono iniziate da tempo, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto.

Del futuro dell’argentino ha parlato a ‘Top Calcio 24’ il famoso giornalista Nicola Gallo: “Credo che questo possa essere l’ultima stagione di Dybala alla Juventus. A mio parere potrebbe lasciare il club anche a fronte di un’offerta da 40-50 milioni di euro. Il suo peso a bilancio è ormai di soli 10 milioni se non di meno, motivo per cui la Juventus farebbe comunque una plusvalenza importante”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, ritorno di fiamma per Allegri | Due armi ‘letali’ in Premier

Dichiarazioni forti, che vedono il fuoriclasse molto presto lontano da Torino. D’altronde, l’ex Palermo ha collezionato quest’anno solo 16 presenze condite da 3 gol e 2 assist tra Serie A e Champions League. Numeri estremamente esigui per l’elevato livello del 27enne, che dimostrano come non sia più totalmente centrale nel progetto dei piemontesi. Viste le difficoltà a trovare l’intesa per il prolungamento, Agnelli e Paratici potrebbero pensare di venderlo già quest’ estate anche ad una cifra più economica, per evitare la perdita del calciatore a parametro zero. Situazione da monitorare, con il futuro di Dybala che continua a tenere banco in casa Juventus.