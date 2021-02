Arriva la decisione del Giudice Sportivo su manuel Lazzari, reo di aver proferito un’espressione blasfema durante Inter-Lazio

Non è chiaramente passata inosservata l’espressione, blasfema, utilizzata da Manuel Lazzari, esterno della Lazio, durante l’ultimo match di campionato contro l’Inter. La bestemmia, tramite prova televisiva, è stata presa in considerazione anche dal Giudice Sportivo, che ha deliberato la propria decisione in merito: squalifica per una giornata per il calciatore. Ecco quanto si legge nel comunicato del Giudice Sportivo: “Acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale […] delibera di sanzionare il calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Giudice Sportivo, tutte le decisioni della 22a giornata

Queste tutte le decisioni e le squalifiche dopo la 22a giornata di Serie A. Multa per il Parma di 12.000 euro per aver ritardato di circa 9 minuti l’inizio del match, 6, in totale, gli squalificati, tutti per una giornata:

Simone Bastoni (Spezia)

Federico Di Marco (Hellas Verona)

Martin Erlic (Spezia)

Wesley Hoedt (Lazio)

Adrien Rabiot (Juventus)

Manuel Lazzari (Lazio)