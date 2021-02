La Juventus è concentrata sul big match contro la Roma, ma pare non essere in gran forma: a proposito di ciò ha parlato un famoso giornalista

La Juventus è impegnata nello scontro diretto con la Roma. I bianconeri stanno risalendo la china in campionato dopo un inizio tutt’altro che positivo. Ma la forma della ‘Vecchia Signora’ pare non essere al top e, se realmente così fosse, contro i giallorossi, che stanno ritrovando fiducia dopo i passi falsi contro Lazio e Spezia, sarebbe sicuramente a rischio la vittoria. A proposito di questo argomento ha rilasciato delle dichiarazioni un famoso giornalista.

Juventus-Roma, vittoria a rischio per i bianconeri nel big match

Juventus-Roma è il big match della 21esima giornata di Serie A. Per i bianconeri questo incontro è molto importante, al fine di continuare la scalata in campionato e conquistare la terza posizione in classifica occupata al momento dai giallorossi. Per la squadra di Fonseca, invece, oltre che per un discorso di punti, lo scontro è fondamentale per dimostrare di avere carattere anche con le grandi formazioni.

La ‘Vecchia Signora’, però, pare non essere in gran forma come rivelato dal giornalista Damascelli ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Il termometro della Juventus di oggi è un termometro con febbre alta. Diverse fonti mi hanno rivelato che la squadra è scarica mentalmente, a causa dei troppi incontri ravvicinati“.

Ha, poi, aggiunto: “Stasera contro la Roma rischia“. Parole sicuramente rilevanti, che aumentano la pressione in casa Juve, anche visto il recupero sempre più elevato della fiducia da parte della squadra capitolina.

