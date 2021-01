Piatek può tornare in Serie A: due possibili destinazioni che potrebbero concretizzarsi

Il Torino continua il suo periodo di crisi nera e Marco Giampaolo traballa in panchina. Il terzultimo posto in classifica costringe la società a dover intervenire tempestivamente sul mercato di riparazione per provare a invertire la rotta.

La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l’arrivo di Jasmin Kurtic, un ritorno vista la sua breve esperienza con la maglia granata nel 2014. Il principale obiettivo del direttore dell’area tecnica, Davide Vagnati continua ad essere il centravanti e potrebbe crearsi un derby di mercato con la Juventus.

Calciomercato, Juventus e Torino su Piatek

La pista che porta a Kouame si raffredda sempre di più in quanto la Fiorentina, dopo aver ceduto Patrick Cutrone, difficilmente si priverà di un altro centravanti. Negli ultimi giorni si fa sempre più concreta l’idea che porta a Lammers, attaccante olandese dell’Atalanta, ma non è l’unico nome accostato al Torino. L’ultima idea della società, anche se attualmente è solo una suggestione, si chiama Krzysztof Piatek, ex Genoa e Milan e quindi profilo più che adatto per la Serie A. In Liguria ha lasciato il segno, in rossonero però non è riuscito a dare continuità. In Bundesliga, all’Hertha Berlino, in parte si è rimesso in gioco anche se non si vede da tempo il Piatek che infiammava iol campionato italiano tutte le domeniche.

L’attaccante polacco potrebbe diventare anche l’ultima idea last minute della Juventus, per rinforzare il reparto offensivo. In questo caso le possibilità del Torino si riducerebbero al minimo, anche se i granata offrirebbero a Piatek un ruolo da protagonista, al centro dell’attacco come partner di Belotti. Difficile invece trovare una collocazione stabile per il polacco nella Juventus di Pirlo.