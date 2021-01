Lautaro Martinez non nasconde le sue ambizioni e promette lo scudetto ai tifosi dell’Inter. L’attaccante vuole tornare a segnare gol importanti

Il 2021 di Lautaro Martinez era iniziato con i fuochi d’artificio, ma la carica si è poi smarrita in poco tempo. Il Toro – protagonista con una tripletta nel match d’esordio del nuovo anno contro il Crotone – è stato autore di errori sotto porta grossolani nelle ultime uscite in campionato dell’Inter. L’attaccante, però, non si è demoralizzato, ed è pronto a tornare decisivo. In campo e fuori.

Inter, i numeri e gli obiettivi di Lautaro

Lautaro Martinez ha voglia di tornare a provare l’emozione del gol. Sono nove le reti segnate in campionato, condite anche da quattro assist in 17 presenze. Decisivo anche in Champions League – l’argentino deve trovare continuità in una stagione che l’ha visto troppe volte salire e scendere dalle montagne russe. Sempre in gol nelle prime tre partite in Serie A, è rimasto a secco nelle successive tre: poi altre due reti prima di un nuovo stop lungo ben cinque gare.

La partita con il Crotone sembrava aver dato nuova verve al giocatore che però è tornato a sbagliare giocate facili contro Sampdoria e Roma. Lautaro vuole segnare già domenica nel big match contro la Juventus: “Quando sbaglio mi arrabbio molto“, ha confidato in un’intervista a Sportweek, aggiungendo: “Penso solo a lavorare e fare gol“.

Il sogno Scudetto con l’Inter

Il Toro – accostato anche al Barcellona – è rimasto all’Inter, desideroso di ottenere qualcosa di importante con la maglia nerazzurra: “Sono qui per vincere lo Scudetto, ci penso tutti i giorni“, ha detto. Il primo passo è battere la Juventus, magari con un suo gol, visto che ne ha già realizzato uno in carriera contro i bianconeri. Sarebbe il decimo in campionato.

Lautaro sta vivendo un momento felice della sua carriera sportiva, ma anche nella vita privata. L’attaccante dell’Inter ha infatti confidato che diventerà presto papà: “Agustina – la fidanzata, ndr – mi dà serenità e presto mi darà anche Nina, la cosa più bella che poteva capitarci“. Il gol alla Juventus avrebbe anche la dedica pronta.