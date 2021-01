L’Inter mette a segno un netto 6-2 a San Siro contro il Crotone: nerazzurri virtualmente primi in attesa di Benevento-Milan

Una vittoria senza storia, a San Siro, dell’Inter di Conte che asfalta il Crotone e apre il 2021 nel migliore dei modi. Match che inizia tuttavia in salita per i nerazzurri, con Zanellato che porta a sorpresa al 12′ in vantaggio i suoi. Risposta di Lautaro Martinez al 20′, sorpasso ‘grazie’ all’autorete di Marrone al minuto 31. Golemic, cinque minuti dopo ristabilisce la parità su rigore ma la squadra di Conte dilaga grazie al solito Lautaro.

Il ‘Toro’ al 57′ ed al 78′, con il gol nel mezzo di Lukaku al minuto 64, chiude i conti lanciando virtualmente i nerazzurri in testa alla Serie A. Gloria anche per Hakimi per il 6-2 finale, al minuto 87.

Inter-Crotone 6-2, tabellino, marcatori e classifica

Ecco tabellino e classifica



INTER-CROTONE 6-2: 12′ Zanellato (C), 20′, 57′, 78′ Lautaro Martinez (I), 31′ aut. Marrone (C), 36′ rig. Golemic (C), 64′ Lukaku (I), 87′ Hakimi

CLASSIFICA

SERIE A: Inter** 36 punti; Milan 34; Roma 27; Sassuolo 26; Napoli* 25; Juventus* 24; Atalanta* 22; Lazio 21; Verona 20; Benevento 18; Sampdoria 17; Udinese* e Bologna 15; Fiorentina e Cagliari 14; Parma 12; Spezia 11; Genoa 10; Crotone** 9; Torino 8.

** una partita in più

* una partita in meno