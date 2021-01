Il Barcellona è sulle tracce di un promettente difensore della Serie A che però è sulla lista anche di Juventus e Inter

Il 2021 è iniziato e il calciomercato è pronto a cominciare. Si prospettano incroci piuttosto interessanti sopratutto sul fronte difensori tra Spagna, Inghilterra e Italia. Il Barcellona è alla ricerca di un difensore, vista la lunga assenza di Pique e la cessione ormai imminente di Umtiti, fuori dai piani tecnici di Ronald Koeman.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, suggestione in panchina a fine stagione

Il primo nome in cima alla lista del club catalano è il classe 2001 del Manchester City, Eric Garcia, in scadenza a giugno, ma che Guardiola non è disposto a cedere, nonostante il rischio di perderlo a costo zero al termine della stagione. L’alternativa è un giovane difensore brasiliano che si sta imponendo in Serie A.

Calciomercato, il Barcellona su Ibanez | Ci sono anche Inter e Juventus

Si tratta di Roger Ibanez, classe ’98, alla sua seconda stagione in Serie A. Dopo l’esperienza all’Atalanta, non trovando spazio con Gasperini, si sta ritagliando un ruolo importante nella Roma di Fonseca e ha destato l’interesse del Barcellona e non solo. In Italia anche due big sono sulle sue tracce e il calciomercato di gennaio potrebbe portarlo già lontano dalla Capitale.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, scambio tra big europee | Juventus ed Inter fatte fuori

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, regalo Champions per Pioli | Chance dal Real Madrid

Inter e Juventus avrebbero inserito Ibanez nella lista degli obiettivi. L’ex Fluminense gioca in una difesa a 3 e sarebbe ideale per il sistema di Antonio Conte, ma anche per le idee di Andrea Pirlo che vuole difensori che portino il pallone e Ibanez è uno di questi. La Roma vuole brindarlo, viste le richieste anche dalla Spagna e dalla Premier League. La valutazione dei giallorossi è di 30/35 milioni di euro, cifra che sicuramente per il momento tiene a distanza le pretendenti.