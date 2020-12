In caso di qualificazione alla prossima Champions League il Milan potrebbe regalare a Pioli un innesto di spessore internazionale: suggestione dal Real

Il Milan di Stefano Pioli conduce la classifica di Serie A con grande merito in virtù di una prima metà di stagione capace di mettere in risalto tutte le qualità di una squadra compatta e qualitativa, esaltata dal lavoro collettivo. Un’annata quindi fin qui da incorniciare per Ibrahimovic e soci, che sperano di replicare anche nella seconda parte per alimentare un sogno scudetto impensabile alla vigilia del primo calcio d’inizio stagionale. Obiettivo sicuramente alla portata per la truppa di Pioli è inevitabilmente la qualificazione alla prossima Champions League: un ritorno nella massima competizione europea che porterebbe soldi freschi nelle casse meneghine. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, suggestione Carvajal: tra rinnovo e sogno Champions

Il ritorno in Champions del Milan ridisegnerà anche le strategie societarie del club, pronto ad innalzare anche il tasso di qualità ed esperienza della rosa. In tal senso dalla Spagna potrebbe prender corpo una suggestione per l’estate 2021. Si tratta di Daniel Carvajal, terzino destro del Real Madrid con contratto in scadenza attualmente al 2022, ma con probabile rinnovo di ulteriori due anni già in pugno. Ciononostante la stagione dell’esterno iberico non è stata fin qui esaltante ed è finito nel mirino della critica dopo l’ultima gara contro l’Elche.

Rigore causato e polemica social post partita per Carvajal che evidenzia come tra qualche problemino fisico di troppo e un progetto ormai verso la fase calante, la sua avventura a Madrid potrebbe anche prendere pieghe differenti. Non è infatti da escludere, nonostante l’alto costo del cartellino, non inferiore ai 35/40 milioni, che il Milan possa farci un pensierino, soprattutto qualora le cose non dovessero migliorare dal punto di vista del rendimento, ed approfittando dei rapporti consolidati col Real. A quasi 29 anni lo spagnolo potrebbe anche decidere di lanciarsi in una nuova avventura. Perfetto per la difesa a quattro, contribuirebbe ad innalzare qualità ed esperienza internazionale del reparto arretrato milanista che vanta già un altro ex madrileno come Theo Hernandez.