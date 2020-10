Calciomercato Inter, trattativa in corso | Juventus in agguato

L’Inter non si muove solo sul calciomercato in entrata: deve stare attenta a non perdere i suoi gioielli. La Juventus resta in agguato su un calciatore che piace molto a Conte

Alessandro Bastoni è letteralmente esploso nella scorsa stagione con la maglia dell’Inter. Conte ha dato fiducia fin da subito al gioiello cresciuto con la maglia dell’Atalanta sul centro-sinistra, preferendolo spesso e volentieri a un colosso come Diego Godin. Ora le parti in causa stanno trattando il rinnovo di contratto con il club nerazzurro, come riporta “Todo Fichajes”. Occhio, però, alla possibile interferenza della Juventus che vorrebbe far saltare il banco.

Calciomercato Inter, il rinnovo di Bastoni e l’interferenza della Juventus

Alessandro Bastoni sembra molto legato al mondo Inter. Il calciatore deve rinnovare il contratto con i nerazzurri e chiede 3 milioni di euro a stagione, partendo dagli 1,5 attuali. La Juventus ha messo sul tavolo un’offerta importante e vorrebbe convincere il centrale azzurro a non rinnovare. Alla fine, però, come riportano dalla Spagna, il difensore dovrebbe restare all’Inter e firmare un contratto fino al 2025. Con buona pace dei bianconeri e per la soddisfazione di Antonio Conte.

