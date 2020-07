Champions League, Mbappe in lacrime | Può saltare l’Atalanta

Riparte il calcio in Francia e arriva subito una brutta notizia per il PSG: Mbappe esce in lacrime per infortunio. A rischio per l’Atalanta

La Coppa di Francia ha fatto ripartire il PSG per la finale contro il Saint-Etienne, ma è arrivata una brutta notizia già nel primo tempo. Dopo mezz’ora di gioco, infatti, il difensore Perrin ha steso Mbappe con un brutto intervento che ha fatto scattare il cartellino rosso dopo l’intervento del VAR.

Il fallo ha portato anche a una rissa in campo e soprattutto all’infortunio di Mbappe, che è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo in lacrime. Al suo posto è entrato Sarabia. Per l’attaccante francese si teme un infortunio serio che potrebbe costringerlo a saltare i quarti di Champions League contro l’Atalanta.

Nelle prossime ore si avranno più informazioni attraverso degli esami alla quale sarà sottoposto Kylian Mbappe.