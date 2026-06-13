Lucumi in Sogno: Juve, Barcellona e Bournemouth Pronte a Sborsare 28 Milioni per il Colombiano

Una scivolata pulita al momento giusto, uno sguardo che legge la giocata prima degli altri, e una calma che contagia lo stadio: è così che il nome di Jhon Lucumí è diventato un sussurro insistente nel mercato europeo.

C’è una certa poesia nei difensori che non fanno rumore. Che non strappano prime pagine, ma tengono in piedi le partite con gesti minimi, precisi, quasi invisibili. Jhon Janer Lucumí appartiene a questa specie rara. Mancino naturale, fisico elastico, scelta di tempo pulita. A Bologna è cresciuto in silenzio, dentro una squadra che ha imparato a risalire il campo con coraggio e metodo. Mentre la ribalta si accendeva altrove, lui cuciva linee, accorciava spazi, dava il primo passaggio giusto.

Ha 25 anni, è nazionale colombiano, e ha vissuto due stagioni da titolare stabile in Serie A. Non è un dettaglio: in un campionato che mette alla prova ogni lettura difensiva, resistere e migliorare significa essere pronti per sfide più grandi. Bologna ha messo in vetrina un’idea: chi sa difendere in avanti e impostare con pulizia, oggi vale oro. E infatti l’oro ha preso forma di clausola.

Qui si entra nel vivo. Il suo contratto con il Bologna corre fino al 2027 e, secondo più indicazioni di mercato, contiene una clausola rescissoria attorno ai 28 milioni. Una cifra chiara, leggibile, che accende antenne. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma il tam-tam è coerente: Juventus, Barcellona e Bournemouth hanno messo il colombiano in cima alla lista e valutano l’affondo sull’importo fissato. È una corsa silenziosa, di incastri e tempi. E dipenderà da mosse collegate: cessioni, budget, slot in rosa.

Cosa offre davvero Lucumí

Profilo semplice da spiegare, più difficile da marcare. Lucumí gioca frontale, rompe le linee con il passaggio, accetta l’anticipo senza strappi inutili. È utile nelle uscite palla a terra, mantiene la squadra alta e non disdegna l’uno contro uno a campo aperto. A Bologna ha interpretato bene sia una linea più prudente sia una lettura aggressiva, segno di adattabilità. In area non è scenografico, è geometrico: posizione, corpo tra uomo e palla, scelta di tempo. Lo vedi poco, ma c’è sempre.

Perché piace a club così diversi

Alla Juventus serve un mancino affidabile per dare equilibrio alle rotazioni dietro, in una struttura che può passare a tre o a quattro. Lucumí porta sicurezza in costruzione e aiuta a uscire puliti dal pressing.

Al Barcellona interessa il profilo che riapre il gioco dal lato debole e non va in apnea sotto pressione. Qui il tema sono anche i conti: i 28 milioni sono chiari, ma l’iscrizione a bilancio deve incastrarsi con i paletti della Liga.

Il Bournemouth può garantire minuti, intensità Premier e un progetto che si nutre di profili in crescita. In Inghilterra l’investimento è sostenibile e il contesto valorizza centrali rapidi e puliti nel primo passaggio.

I 28 milioni non sono una follia per un titolare di Serie A con margini di crescita internazionale. Pesano però tre variabili: lo spazio da subito, la stabilità tecnica dell’allenatore, il percorso europeo. Chi offre campo e continuità parte in vantaggio. Resta un punto: non tutte le voci sono verificabili oggi nei dettagli, ma la convergenza sulla clausola e sull’interesse dei tre club è la traccia più solida.

Intanto, a Bologna sanno che un difensore così non si sostituisce cambiando solo il nome sulla maglia. E da Cali, dove i ragazzi imparano presto a difendersi e a difendere, l’idea che Lucumí scelga la sua prossima casa somiglia a una strada al tramonto: dritta, serena, con l’aria che si fa più leggera. Dove lo vedete meglio: nella regia bassa di una big, o nel rumore pieno della Premier?