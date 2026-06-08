Inter, gli occhi della Premier sul gioiello nerazzurro: una scelta può cambiare il futuro

L’Inter può veder partire il suo gioiello: una big della Premier League all’assalto, calciatore visionato ed offerta pronta ad essere inviata

Quanto vale davvero un talento quando ha appena iniziato a mostrare il proprio potenziale? È una domanda che nel calcio moderno torna spesso d’attualità. Soprattutto quando un giovane attaccante riesce a catturare l’attenzione non soltanto dei tifosi, ma anche degli osservatori dei più grandi club europei.

Negli ultimi mesi il percorso di Francesco Pio Esposito è stato uno di quelli che meritano attenzione. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il centravanti classe 2005 ha saputo trasformare ogni occasione in un passo avanti verso il calcio che conta. Dalla positiva esperienza in prestito fino all’approdo stabile tra i grandi, il suo nome è diventato sempre più centrale nei discorsi legati al futuro nerazzurro. E adesso, inevitabilmente, anche il calciomercato ha iniziato a muoversi.

Manchester United in prima fila: gli scout seguono da vicino Esposito

Le recenti prestazioni con la maglia della Nazionale italiana non sono passate inosservate. Anzi, hanno rappresentato una sorta di certificazione definitiva del valore del giovane attaccante. Durante la sfida disputata in Grecia, secondo quanto riportato dalla stampa inglese, alcuni emissari del Manchester United erano presenti sugli spalti per osservare da vicino proprio Francesco Pio Esposito.

Una presenza che conferma quanto il centravanti stia attirando l’interesse della Premier League. Non si tratta di un semplice monitoraggio occasionale. Chelsea, Arsenal e Tottenham avevano già raccolto informazioni sul giocatore nei mesi scorsi, ma i Red Devils sembrano aver compiuto un passo ulteriore.

A impressionare gli osservatori inglesi non sono stati soltanto i gol realizzati nelle ultime uscite azzurre, ma anche la maturità mostrata in campo. Esposito ha interpretato il ruolo di riferimento offensivo con personalità, dimostrando qualità tecniche, capacità di dialogare con i compagni e una sorprendente freddezza sotto porta. Caratteristiche che, per un attaccante della sua età, rappresentano un patrimonio prezioso.

L’idea Zirkzee e la posizione dell’Inter sul suo futuro

Tra le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra ce n’è una che ha inevitabilmente acceso la curiosità degli appassionati di mercato Inter. Il Manchester United starebbe infatti valutando la possibilità di inserire Joshua Zirkzee come eventuale contropartita tecnica per facilitare una trattativa.

L’attaccante olandese, che in Serie A aveva lasciato ottime impressioni durante l’esperienza al Bologna, è un profilo gradito a molti club italiani. Tuttavia, dalle parti di Viale della Liberazione la situazione appare piuttosto chiara. La dirigenza considera Pio Esposito uno dei pilastri sui quali costruire il futuro dell’Inter.

I numeri della sua prima stagione ai massimi livelli raccontano già molto. Dieci gol, sei assist e un contributo importante nella conquista dei successi di squadra rappresentano una base solida sulla quale lavorare. Ma ciò che convince maggiormente l’area tecnica nerazzurra è il margine di crescita ancora enorme.

Nel calcio di oggi è sempre più difficile trattenere i migliori giovani davanti alle offerte provenienti dalla Premier League. Eppure esistono giocatori che un club sceglie di proteggere a ogni costo. Francesco Pio Esposito sembra appartenere proprio a questa categoria. Il mercato continuerà a bussare alla porta dell’Inter, probabilmente con crescente insistenza. La vera curiosità, a questo punto, è capire fino a dove potrà arrivare un ragazzo che, partita dopo partita, sta dimostrando di essere molto più di una semplice promessa.