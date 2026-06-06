Roma: Angelino in Missione per Riconquistare la Fiducia di Gasperini Dopo un’Annata Travagliata

Un’estate come spartiacque: dopo un’annata ferita dagli stop, Angelino prepara il contrattacco. L’obiettivo è chiaro, riconquistare fiducia e minuti, anche se la panchina che lo giudicherà — forse quella di Gasperini — ha richieste dure e non perdona mezze misure.

La stagione di Angelino a Roma è stata una salita. Gli stop hanno frenato ritmo e testa. Il campo gli è mancato. Anche i dettagli lo raccontano: cambi a partita in corso, ritmi spezzati, fiducia da ricostruire. Niente drammi, però. Solo realtà. Un terzino che vive di gamba e continuità paga a caro prezzo ogni settimana persa. E qui arriva il punto: l’estate.

Se sarà davvero la Roma di Gasperini, Angelino dovrà alzare l’asticella. Non basta “stare bene”. Serve esplodere. Perché il 3-4-2-1 del tecnico chiede all’esterno sinistro di correre, aggredire, chiudere, ripartire. In sequenza. Per novanta minuti. Lì, gli errori non si nascondono. Lì, o sei dentro o sei fuori.

C’è un dato che non ha bisogno di tabellini: quando Angelino è al top, la squadra respira a sinistra. Il mancino è pulito, il cross arriva con tempo e misura. Le palle inattive diventano un’arma. Il problema è stato esserci, davvero. Presenza piena, non solo apparizione. La società lo sa, lo spogliatoio pure. Il resto sono chiacchiere.

Cosa chiede il tecnico a un esterno sinistro

Nel sistema di Gasperini l’esterno fa due mestieri. È quinto in uscita, poi quasi ala. Torna terzino quando serve. Serve lettura. Serve personalità. Confronto inevitabile con chi, in passato, ha brillato in quel ruolo: corsa verticale, tempi d’inserimento, cattiveria nell’uno contro uno. Angelino ha qualità diverse ma utili: piede educato, visione, cross alti e rasoterra, palle inattive. Deve aggiungere un tassello: più duelli vinti, soprattutto sul secondo palo. Più “malizia” nel corpo a corpo. E un lavoro fisico netto per reggere l’urto delle tre partite a settimana.

Ad oggi non c’è un comunicato che leghi ufficialmente Gasperini alla panchina giallorossa. È un’ipotesi forte, non una certezza. Cambia molto? Sì e no. Perché il piano di Angelino non dipende solo dal nome del tecnico. Dipende dal suo stato di forma. Se corre, gioca. Se salta allenamenti, scompare. Regola semplice, più del mercato.

Estate decisiva: dal ritiro alle amichevoli

Il ritiro sarà la sua prova del nove. Lì contano i test, non i post. Doppie sedute, minutaggio crescente, esercizi specifici per esplosività e reattività. Staff e dati al servizio di una missione: arrivare alla prima di Serie A senza affanno. Le amichevoli diranno la verità: movimenti a cinque, tempi di sovrapposizione, coperture sul lato debole. Ci sarà concorrenza interna, inevitabile in una grande squadra. E va bene così. La competizione è un termometro fedele.

La Roma ha bisogno di un terzino sinistro affidabile, uno che sappia legare catena, mezzala e punta, uno che apra il campo e lo richiuda. Angelino può esserlo, se smette di essere “quello che deve tornare” e torna, punto. La testa, qui, pesa quanto le gambe. Ricominciare è un verbo scomodo. Ma è anche un invito.

A volte basta un’immagine per capire il futuro: campo di Trigoria al tramonto, scarpini allacciati, rincorsa breve, cross teso sul secondo palo. È allenamento, non partita. Eppure su quel pallone c’è già una domanda che riguarda tutti: quante volte sei disposto a ritentare, prima che il destino smetta di chiamarlo destino e lo chiami lavoro?