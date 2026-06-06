Napoli Allegri, il Milan mette i bastoni tra le ruote: la situazione

Il Napoli ha scelto Allegri per la panchina ma la situazione si complica: il Milan vuole mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri

Quanto può pesare una firma che non arriva? A volte più di un acquisto di mercato, più di una cessione eccellente. In queste ore il calcio italiano ruota attorno a una vicenda che, almeno sulla carta, sembrava destinata a risolversi rapidamente. E invece no. Tutto è fermo, bloccato in una fase di stallo che rischia di influenzare non soltanto il futuro di un allenatore, ma anche la programmazione di due club tra i più importanti del panorama nazionale.

Da una parte c’è il Milan, alle prese con le conseguenze di una stagione ben al di sotto delle aspettative. Dall’altra il Napoli, che osserva con attenzione senza esporsi troppo. Nel mezzo c’è lui, Massimiliano Allegri, protagonista involontario di una situazione che continua a trascinarsi tra tensioni, questioni economiche e rapporti ormai deteriorati.

L’impressione è che nessuno voglia fare il primo passo. Eppure il calendario non aspetta. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli equilibri della prossima stagione e il rischio di perdere tempo prezioso comincia a preoccupare anche chi, fino a pochi giorni fa, appariva piuttosto sereno.

La frattura tra Allegri e il Milan resta aperta

Il nodo principale riguarda la tanto discussa risoluzione del contratto tra Allegri e il Milan. I contatti tra le parti sono proseguiti negli ultimi giorni, ma senza registrare passi avanti concreti. La distanza economica resta significativa e il clima non sembra favorire una rapida soluzione.

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il tecnico livornese avrebbe chiesto circa cinque milioni complessivi per chiudere anticipatamente il rapporto: due destinati a lui e tre al suo staff. Una richiesta che, dal punto di vista dell’allenatore, rappresenterebbe un compromesso vantaggioso anche per il club, considerando i costi residui del contratto in essere fino al 2027.

La proprietà rossonera, però, sembra avere una lettura diversa della situazione. Dopo il finale di stagione e il pesante clima di contestazione seguito al ko contro il Cagliari, i rapporti si sarebbero progressivamente incrinati. Da qui nasce uno stallo che continua a rallentare ogni sviluppo.

Il Napoli aspetta, ma De Laurentiis osserva il calendario

Ed è proprio mentre il dialogo tra Allegri e il Milan fatica a sbloccarsi che il Napoli resta alla finestra. L’intesa tra il tecnico e il club partenopeo sarebbe già stata raggiunta da tempo. Un accordo biennale da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione che aspetta soltanto di essere formalizzato.

A Castel Volturno prevale ancora una certa tranquillità. Aurelio De Laurentiis è convinto che la situazione possa risolversi senza particolari colpi di scena. Tuttavia, come riportato nelle ultime indiscrezioni, esisterebbe una sorta di deadline informale. Se entro una settimana o poco più non dovessero arrivare novità concrete, potrebbero iniziare le prime riflessioni interne.

Non perché il Napoli stia valutando alternative immediate, ma perché la pianificazione della nuova stagione richiede certezze. Un allenatore non rappresenta soltanto una scelta tecnica: è il punto di partenza per costruire il mercato, definire gli obiettivi e programmare il futuro.

Per questo motivo ogni giorno che passa assume un peso diverso rispetto a qualche settimana fa. Il club azzurro continua a monitorare l’evoluzione della vicenda con fiducia, ma anche con la consapevolezza che alcune decisioni non possono essere rinviate all’infinito.

La sensazione è che la partita sia entrata nella sua fase più delicata. Da un lato c’è una separazione che nessuno riesce ancora a formalizzare. Dall’altro una nuova avventura pronta a partire. La domanda che resta sospesa è semplice: chi farà il primo passo per sbloccare definitivamente una situazione che ormai tiene con il fiato sospeso due piazze importanti del calcio italiano?