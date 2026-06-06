Juventus, Kolo Muani in arrivo con uno scambio inaspettato: il piano dei bianconeri

La Juventus deve rifondare l’attacco: Kolo Muani è sempre il preferito e può arrivare con uno scambio davvero inaspettato

Quanto può cambiare una squadra nel giro di poche settimane? Nel calciomercato moderno basta un’estate per riscrivere gerarchie, ambizioni e prospettive. E quando una grande del calcio europeo si ritrova costretta a ripartire dopo una stagione deludente, ogni decisione assume un peso specifico enorme.

È proprio questo il momento che sta vivendo la Juventus. La mancata qualificazione alla Champions League ha aperto riflessioni profonde all’interno del club e la sensazione è che il reparto offensivo sarà uno dei settori maggiormente interessati dai cambiamenti. Prima ancora delle ufficialità, però, emergono strategie, contatti e idee che raccontano la direzione intrapresa dalla dirigenza bianconera.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive. Non soltanto per capire chi arriverà, ma soprattutto per comprendere quali giocatori saranno chiamati a fare spazio al nuovo progetto tecnico.

Kolo Muani resta il grande obiettivo per l’attacco

Tra i nomi che continuano a circolare con maggiore insistenza c’è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese rappresenta uno dei principali obiettivi della Juventus per rinforzare il reparto offensivo e, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, i contatti con il suo entourage sarebbero ripresi in maniera concreta.

Il classe 1998 avrebbe manifestato gradimento per un eventuale ritorno a Torino. Un elemento non secondario in una trattativa che si preannuncia comunque complessa. Molto dipenderà infatti dalla posizione del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino, e dalla formula che potrà eventualmente soddisfare tutte le parti coinvolte.

La Juventus considera il francese un profilo ideale per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e margini ancora importanti di crescita. Non a caso il suo nome continua a occupare una posizione privilegiata nelle strategie del club.

Sorloth, David e Openda: il domino che può sbloccare il mercato

Kolo Muani, però, non è l’unico nome sul tavolo. La dirigenza bianconera segue con attenzione anche Alexander Sorloth, centravanti che potrebbe aggiungere fisicità, esperienza e presenza in area di rigore a una squadra alla ricerca di nuove certezze offensive.

L’idea sarebbe quella di intervenire con due acquisti nel reparto avanzato. Un piano ambizioso che, inevitabilmente, passa attraverso alcune uscite. Le posizioni di Lois Openda e Jonathan David restano infatti al centro delle valutazioni societarie.

Per Openda non mancano gli estimatori tra Francia, Germania e Inghilterra, mentre nelle ultime settimane si è parlato anche di una suggestiva ipotesi di scambio che coinvolgerebbe proprio David e Kolo Muani. Uno scenario che, almeno al momento, non sembra particolarmente concreto, ma che testimonia quanto il mercato degli attaccanti sia destinato a entrare presto nel vivo.

Strategie, occasioni e tempi da rispettare

Come spesso accade durante l’estate, il mercato si sviluppa attraverso equilibri delicati. Le società attendono il momento giusto per affondare il colpo, valutano opportunità economiche e cercano di massimizzare ogni operazione.

La Juventus ha individuato i propri obiettivi, ma prima dovrà risolvere alcune questioni interne e liberare spazio sia a livello tecnico che finanziario. Nel frattempo, gli altri club osservano con attenzione, consapevoli che ogni movimento può generare nuove occasioni.

Il mercato degli attaccanti è appena entrato nella sua fase più interessante. E se oggi i riflettori sono puntati su Kolo Muani e Sorloth, la sensazione è che i prossimi capitoli possano regalare sorprese ancora più grandi. Perché, come insegna ogni estate, basta una firma per cambiare completamente il copione.