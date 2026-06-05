Roland Garros: Andreeva trionfa su Kostyuk e vola in finale

Parigi ha trattenuto il respiro per un’ora scarsa, poi la terra ha parlato chiaro: ritmo secco, idee semplici, coraggio giovane. In una giornata di luce lattiginosa, il pubblico ha visto una partita che è diventata racconto: l’ascesa di chi non ha paura di prendersi la scena.

Sulla terra rossa del Roland Garros, l’aria profuma di pioggia e resina. Due giocatrici entrano con energie diverse: la compostezza di Mirra Andreeva, lo sguardo acceso di Marta Kostyuk. Non serve un curriculum per capire che oggi conta l’istante, il primo scambio, la misura del respiro tra un punto e l’altro.

All’inizio regna studio. Palleggio profondo, colpi puliti, nessun fronzolo. La russa muove palla con calma adulta. L’ucraina prova a spezzare il ritmo. C’è una bellezza quasi geometrica nel modo in cui si costruiscono i punti: diagonali corte, improvvisi cambi lungolinea, volée prese con mano ferma. Il pubblico ascolta il suono secco delle corde. Capisce che l’inerzia, prima o poi, sceglierà una sola parte del campo.

La partita sul centrale

Il primo break arriva presto e pesa. La pressione in risposta di Andreeva toglie secondi a Kostyuk. Gli scambi si accorciano per scelta, non per caso. La russa capitalizza, protegge il servizio, entra con decisione sulle seconde avversarie. Il set scivola via con un punteggio netto. La strada è segnata.

Nel secondo, l’ucraina alza la traiettoria, cerca l’angolo estremo, attacca quando può. È un’idea giusta, ma il campo “porta” verso chi governa il centro. La russa lo fa meglio: piedi rapidi, colpo davanti, testa fredda. E quando bisogna decidere, decide. Il tabellone lo dice senza giri di parole: 6-1, 6-3. In due set, Mirra Andreeva supera Marta Kostyuk e vola in finale a Parigi.

Non servono numeri per capire l’essenza: pochi errori nei momenti caldi, uso intelligente delle variazioni, soprattutto col rovescio. Se cercate le statistiche complete (ace, percentuali, vincenti), non sono ancora disponibili in modo ufficiale al momento di scrivere: è giusto segnalarlo. Ma l’impronta tecnica è limpida. La russa ha tolto aria e tempo. L’ucraina ha provato a sfondare il muro. Oggi, quel muro non si è crepato.

C’è anche una storia che corre sotto il punteggio: la crescita rapida di una giocatrice appena uscita dall’adolescenza, già capace in passato di spingersi in alto negli Slam, e l’eleganza combattiva di chi, come Kostyuk, ha imparato a stare nei tornei che contano con una presenza sempre più stabile. Due traiettorie diverse, la stessa fame.

Le prossime ore e gli scenari

L’ultima partita del torneo femminile arriva nel weekend. Orari e dettagli passano dal programma ufficiale, ma l’orizzonte è semplice: una sola partita, un titolo che cambia la carriera. La russa ci arriva con slancio. L’ucraina esce con un torneo di valore e molte cose buone da tenere: aggressività in risposta, mobilità, attitudine.

Intanto, chi legge forse rivede un gesto. Una palla corta mascherata fino all’ultimo. Un rovescio dritto al cuore del campo. L’urlo che non è arroganza, ma liberazione. È in quei dettagli che il tennis diventa vicino. Perché nel silenzio tra due punti, tutti abbiamo una finale da giocare. E voi, quale colpo terreste in tasca fino a domani?