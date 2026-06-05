Juventus, il piano nascosto per il centrocampo: tra grandi sogni e scelte inevitabili

La Juventus prova a costruire una squadra all’altezza in vista della prossima stagione: sogno Lobotka quasi impossibile, assalto ad un big europeo

Quanto può cambiare una squadra nel giro di pochi mesi? A volte basta una stagione sotto le aspettative per riscrivere completamente le priorità. È ciò che sta accadendo alla Juventus, chiamata a ridisegnare il proprio futuro dopo una mancata qualificazione alla Champions League che ha lasciato conseguenze sportive ed economiche importanti.

In queste settimane i riflettori sono puntati soprattutto sulla ricerca di un nuovo portiere e di un centravanti capace di guidare il reparto offensivo. Eppure, osservando con attenzione le mosse della dirigenza bianconera, emerge un’altra esigenza ritenuta fondamentale da Luciano Spalletti: aumentare qualità, personalità e profondità nel cuore della squadra. Perché le partite si vincono anche lì, nella zona del campo dove si costruiscono idee, ritmi e identità.

Non è un caso che alla Continassa si stiano valutando profili di alto livello. Alcuni sembrano veri e propri sogni di mercato, altri opportunità da cogliere al momento giusto. Tutti accomunati da un obiettivo preciso: riportare il centrocampo della Juventus tra i migliori della Serie A.

Lobotka e Goretzka, le idee che stuzzicano Spalletti

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Stanislav Lobotka. Il regista slovacco rappresenta uno dei pupilli di Spalletti, che lo conosce perfettamente dai tempi del Napoli. La sua capacità di dettare i tempi di gioco e di gestire il possesso palla lo renderebbe un elemento ideale per la nuova Juventus.

L’operazione, però, appare complessa. Il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi leader tecnici e sta lavorando per prolungarne il contratto. Inoltre, la clausola rescissoria è valida soltanto per l’estero, dettaglio che costringerebbe i bianconeri a trattare direttamente con il club partenopeo. Un affare che potrebbe superare abbondantemente i 35 milioni di euro.

L’altra suggestione porta invece in Germania. Leon Goretzka continua a rappresentare una delle occasioni più intriganti tra i parametri zero. Il centrocampista tedesco ha esperienza internazionale, leadership e una mentalità vincente costruita negli anni al Bayern Monaco.

La Juventus segue la situazione con interesse, ma senza fretta. L’ingaggio elevato e le nuove priorità di mercato impongono cautela. Tuttavia, il fascino della Serie A e la possibilità di diventare uno dei leader del progetto potrebbero mantenere aperto uno spiraglio.

Le possibili uscite e la nuova identità bianconera

Ogni rivoluzione passa inevitabilmente anche dalle cessioni. E il calciomercato Juventus non farà eccezione. Attualmente soltanto Manuel Locatelli, Khephren Thuram e Weston McKennie sembrano avere un posto garantito nel progetto tecnico.

Diversa la situazione di Teun Koopmeiners, il cui futuro resta avvolto dall’incertezza. Le aspettative erano elevate, ma il rendimento non ha rispettato le premesse. La società vorrebbe evitare una minusvalenza e per questo motivo la soluzione del prestito con diritto di riscatto appare oggi la più percorribile.

Anche Fabio Miretti potrebbe salutare definitivamente, mentre per il giovane Vasilije Adzic si cerca una nuova esperienza in prestito, possibilmente in Serie A, per favorirne la crescita.

Guardando il quadro complessivo emerge una strategia piuttosto chiara: prima alleggerire la rosa, poi intervenire con innesti mirati e di qualità. È un percorso meno spettacolare rispetto ai grandi colpi annunciati, ma spesso sono proprio queste scelte ponderate a costruire le squadre più solide.

La vera curiosità, adesso, riguarda il centrocampo che nascerà da questa trasformazione. Spalletti sogna giocatori capaci di alzare immediatamente il livello tecnico della squadra. La dirigenza, invece, deve fare i conti con budget e sostenibilità. Nel mezzo ci sono trattative, strategie e opportunità che potrebbero cambiare da un momento all’altro. E forse è proprio qui che si nasconde il prossimo capitolo del futuro bianconero.