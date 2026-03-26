Calciomercato Livorno/ Esonerato Novellino, Madonna al suo posto?

MERCATO LIVORNO UFFICIALE ESONERATO NOVELLINO/ LIVORNO – L’avventura di Walter Novellino sulla panchina del Livorno è terminata. A dare la notizia dell’esonero dell’ex tecnico della Sampdoria dalla guida del club toscano è stato ‘Sky Sport 24’, che da anche Armando Madonna come principale candidato a prendere il suo posto. L’esonero di Novellino è avvenuto dopo che gli ‘amaranto’ sono sprofondati nei bassifondi della classifica in seguito a una serie di cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali venerdì sera in casa contro il Brescia.