VIDEO Supercoppa di Germania / Borussia Dortmund-Bayern Monaco 4-2, che spettacolo!

VIDEO SUPERCOPPA DI GERMANIA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO / DORTMUND (Germania) – Spettacolo al ‘Signal Iduna Park’ dove Borussia Dortmund e Bayern Monaco si sono date battaglia per la conquista della Supercoppa di Germania. Dopo soli 6′ minuti il Borussia Dortmund è in vantaggio con Marco Reus. Nel secondo tempo il Bayern Monaco trova il pareggio con Robben, ma nel giro di 60 secondi Gundogan induce van Buytenall’autogol e poi segna il 3-1. Al 64′ accorcia le distanze ancora con Robben ma non basta: all’86′ ancora Reus fa 4-2 per il Borussia e fissa il risultato finale che permette ai gialloneri di conquistare la coppa e vendicare la sconfitta nella finale di Champions. Ecco il video del match:

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 4-2

6′, 86′ Reus (Bo), 54′ Robben (Ba), 56′ aut. van Buyten (Bo), 57′ Gundogan (Bo), 64′ Robben (Ba)

SE HAI UN ACCOUNT TWITTER, DIVENTA FOLLOWER DI CALCIOMERCATOWEB.ITPER INTERAGIRE E NON PERDERTI LE NUOVE INIZIATIVE CHE STIAMO STUDIANDO PER IL MERCATO