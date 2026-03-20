Juventus, assalto a Bernardo Silva: strategia, ingaggio e nodo Champions

La Juventus prepara l’assalto a Bernardo Silva: offerta triennale da top player e ruolo centrale nel progetto, tutto legato alla qualificazione in Champions League

La Juventus accelera le manovre in vista della prossima stagione e lo fa con un obiettivo chiaro: alzare il livello tecnico della squadra per tornare a competere ai massimi livelli. Dopo anni di transizione, il club bianconero vuole inserire qualità ed esperienza in un gruppo che ha bisogno di nuovi punti di riferimento.

Tra i profili monitorati spicca quello di un giocatore capace di cambiare volto a qualsiasi reparto. Non una semplice opportunità di mercato, ma un potenziale leader tecnico in grado di incidere subito, sia in Italia che in Europa.

Il nome cerchiato in rosso è quello di Bernardo Silva, destinato a lasciare il Manchester City a parametro zero. Una situazione che lo rende uno dei pezzi più ambiti del prossimo mercato internazionale.

Contatti, ingaggio e concorrenza: la Juventus prova a convincere Bernardo Silva

La Juventus ha già mosso i primi passi concreti. I contatti con l’entourage del giocatore, guidato da Jorge Mendes, sono stati avviati e hanno avuto un obiettivo preciso: presentare il progetto sportivo e il ruolo centrale che il portoghese avrebbe nella squadra.

Non c’è ancora una proposta ufficiale sul tavolo, ma la strategia è chiara. La dirigenza vuole costruire una rosa competitiva sotto la guida di Luciano Spalletti, puntando su giocatori di caratura internazionale in grado di fare la differenza nei momenti chiave.

Dal punto di vista economico, la Juventus è pronta a un’eccezione. Si lavora su un contratto triennale con un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifre che rappresentano uno sforzo significativo rispetto alle politiche recenti, soprattutto per un giocatore oltre i trent’anni.

Tuttavia, tutto ruota attorno a una condizione imprescindibile: la qualificazione alla prossima Champions League. Senza gli introiti garantiti dalla competizione europea, l’operazione diventerebbe difficilmente sostenibile.

Nel frattempo, Bernardo Silva resta concentrato sugli impegni con il Manchester City. Tra coppe nazionali e corsa in Premier League, la stagione è ancora aperta e il giocatore non ha fretta di prendere una decisione.

È probabile che il suo futuro venga definito solo a fine aprile, quando avrà chiaro il quadro delle offerte e delle opportunità. Prima vuole chiudere al meglio la sua esperienza in Inghilterra, poi valuterà il prossimo passo.

La concorrenza è ampia e qualificata. Sul portoghese si sono mossi club come Barcellona, Benfica e Galatasaray, oltre a offerte economicamente molto forti provenienti dalla MLS e dall’Arabia Saudita.

La Juventus, però, vuole giocarsi le sue carte fino in fondo. Il fascino del progetto e la possibilità di essere protagonista assoluto rappresentano le leve principali per convincere il giocatore.

Per i bianconeri sarebbe un innesto di altissimo livello. Bernardo Silva garantirebbe qualità, visione e mentalità vincente, elementi fondamentali per riportare la squadra tra le protagoniste.

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma il segnale è chiaro: la Juventus è pronta a fare sul serio per un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri del prossimo mercato.