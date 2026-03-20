Calciomercato Roma, Juventus Napoli / Esclusivo: le ultime su El Kaddouri

CALCIOEMRCATO ROMA BRESCIA EL KADDOURI JUVENTUS / Milano – Fra i tanti talenti messi in mostra del Brescia in questa prima metà di stagione, fra i più interessanti c’è sicuramente Omar El Kaddouri, centrocampista belga, di origini marocchine, classe 1990. Tante le big italiane interessate al giocatore, che piace in particolare a Roma, Juventus e Napoli. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da calciomercatoweb.it, l’under 21 belga non si muoverà da Brescia prima dell’estate per giocare con continuità e crescere ulteriormente. A giugno possibile invece una partenza: la squadra più interessata a El Kaddouri sembrerebbe la Roma, anche se fino a questo momento il club giallorosso non avrebbe ancora avviato i contatti con le parti.