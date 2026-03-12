VIDEO / E’ già un Napoli formato Champions: battuto il Galatasaray 3-1

VIDEO NAPOLI GALATASARAY / NAPOLI – E’ già un Napoli formato Champions quello che si è visto stasera contro il Galatasaray. La gara si è chiusa per 3-1 grazie ai gol di Pandev, Zuniga e Insigne su rigore. Questo il tabellino del match e il video:

Napoli-Galatasaray 3-1

5′ Pandev (N), 58′ Amrabat (G), 81′ Zuniga (N), 90′ rig. Insigne (N)

Le formazioni ufficiali:

Napoli: Rafael; Mesto, Cannavaro, Britos, Armero; Dzemaili, Behrami; Insigne, Hamsik, Callejón; Pandev. Galatasaray: Muslera; Eboue, Chedjou, Inan, Riera; Altintop, Melo; Nounkeu; Sneijder; Drogba, Yilmaz.

