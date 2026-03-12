Juventus, idea Emiliano Martínez per la porta: il Dibu nel mirino se parte Di Gregorio

La Juventus continua a pianificare il futuro in vista della prossima stagione. Il club bianconero, impegnato nella costruzione di una squadra più competitiva, sta valutando diversi movimenti di mercato che potrebbero riguardare anche il ruolo di portiere.

Negli ultimi mesi la situazione tra i pali è cambiata. Michele Di Gregorio, arrivato come uno dei principali investimenti recenti del club, è stato superato nelle gerarchie da Mattia Perin, aprendo scenari che potrebbero portare a un possibile cambiamento durante il mercato estivo. In questo contesto la dirigenza juventina starebbe sondando nuovi profili di alto livello.

Tra i nomi che stanno circolando negli ambienti di mercato c’è quello di Emiliano Martínez, portiere dell’Aston Villa e protagonista con l’Argentina nella vittoria del Mondiale 2022.

Dibu Martínez nel mirino della Juventus: possibile intreccio con Douglas Luiz

Il numero uno argentino, noto come “Dibu”, rappresenta uno dei profili più esperti e carismatici nel panorama internazionale. Secondo diverse indiscrezioni, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per valutare la fattibilità dell’operazione. Martínez, che compirà 34 anni il prossimo settembre, potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida in Europa dopo diversi anni in Premier League.

Il suo contratto con l’Aston Villa è attualmente in vigore fino al 2029, ma la situazione economica del club inglese potrebbe aprire a eventuali trattative in caso di offerte convincenti. Il portiere argentino percepisce uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro a stagione, cifra importante ma compatibile con un ruolo di leadership in una squadra che punta a tornare ai vertici. Un possibile elemento chiave nella trattativa potrebbe essere Douglas Luiz, centrocampista brasiliano ancora legato alla Juventus ma attualmente protagonista proprio con l’Aston Villa. Dopo un periodo complicato in altre esperienze, il giocatore è tornato a Birmingham dove sta ritrovando continuità e rendimento.

Sul brasiliano esiste un diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro più bonus, ma la permanenza del giocatore potrebbe dipendere anche dagli obiettivi sportivi del club inglese, in particolare dalla qualificazione alla prossima Champions League. In questo scenario non è escluso che le due società possano inserire il nome di Martínez nelle discussioni di mercato, sfruttando i rapporti già esistenti tra i club per valutare eventuali scambi o formule vantaggiose.

La Juventus, però, mantiene aperte anche altre piste. Tra i portieri monitorati figurano Alisson del Liverpool e Guglielmo Vicario del Tottenham, due profili molto apprezzati ma con valutazioni e situazioni contrattuali differenti. Il progetto bianconero, infatti, mira a rafforzare la rosa senza perdere di vista la sostenibilità economica, uno degli obiettivi principali della nuova strategia societaria. Il mercato estivo si annuncia quindi decisivo per capire quale sarà il futuro della porta juventina e se davvero il campione del mondo Emiliano Martínez potrà diventare il nuovo leader tra i pali della Juventus.