Calciomercato Inter Juventus Roma / El Kaddouri vicino al rinnovo con il Brescia

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ROMA BRESCIA EL KADDOURI / BRESCIA – El Kaddouri è senza dubbio il talento più in vista del Brescia. Il belga, cercato da Inter, Juventus e Roma, oltre che da Tottenham e Chelsea, ambisce certamente ad un club di primo piano, ma la sua giovane età (22 anni) potrebbe suggerigli di rimanere ancora un anno a Brescia prima di compiere il grande salto; proprio per questo starebbe discutendo il rinnovo del contratto con la società di Corioni, pronto a venderlo solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile alla quale non saprebbe dire di no. Certamente ci saranno sviluppi importanti dalle prossime settimane.