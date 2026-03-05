Home » News Calcio » VIDEO/ Barcellona-Lechia Gdansk: Messi fa un numero da PES!

VIDEO/ Barcellona-Lechia Gdansk: Messi fa un numero da PES!

di

VIDEO BARCELLONA LECHIA GDANSK MESSI FA UN NUMERO DA PES!/ Spagna – Il Barcellona sta giocando una amichevole più che alla sua portata contro il Lechia Gdansk, attualmente il risultato è clamorosamente  1-1 ma un numero di Lionel Messi , riproducibile su PES2013 premendo R3, ha catturato l’attenzione di tutto lo stadio: vediamola insieme nel video in calce all’articolo.

SE HAI UN ACCOUNT TWITTER, DIVENTA FOLLOWER DI CALCIOMERCATOWEB.ITPER INTERAGIRE E NON PERDERTI LE NUOVE INIZIATIVE CHE STIAMO STUDIANDO PER IL MERCATO

Gestione cookie