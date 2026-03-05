Calciomercato Bologna / Diamanti: prima le buste e poi il Parma?

CALCIOMERCATO BOLOGNA DIAMANTI PARMA BRESCIA / Milano – Aspetta ancora il suo esordio all’Europeo Alessandro Diamanti, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna. Il trequartista azzurro è però in attesa anche per conoscere qualcosa di più preciso riguardo al suo futuro: al momento infatti Brescia e Bologna, che detengono il cartellino del giocatore, sono ancora molto distanti e difficilmente riusciranno a trovare un accordo entro il 22 giugno. Concreto quindi il rischio buste per Diamanti che poi potrebbe anche cambiare aria indipendentemente da quello che diranno le buste: il parma infatti lo vorrebbe come sostituto di Giovinco.

