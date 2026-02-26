Insigne torna in Serie A: si chiude subito dopo il serio infortunio

Il ritorno di Lorenzo Insigne e non per la Lazio, arriverà nel corso di questa estate. L’infortunio serio in Serie A spinge ancora di più all’arrivo.

Nel corso di questo pomeriggio uno degli esterni a sinistra di un club che sembrava riguardare proprio Insigne come possibile colpo a zero dalla lista degli svincolati, si è praticamente fatto male in quello che pare essere un serio infortunio.

Il problema alla caviglia, qualora dovessero confermarsi i lunghi tempi di recupero, porterà il club ad intervenire nell’immediato. E la soluzione a sinistra porta a Lorenzo Insigne, pronto a rilanciarsi come fatto sia da Bernardeschi che da Immobile che sono tornati in Serie A molto probabilmente anche per provare a convincere Gattuso ad una chiamata in Nazionale.

Infortunio serio: il club di Serie A può accelerare su Insigne

Il problema risulta serio e le voci riguardanti Lorenzo Insigne, sul suo ritorno in Serie A, lo hanno visto accostato ad altri due club oltre alla Lazio.

Da una parte c’era il Sassuolo che, perdendo Laurientè, stava ipotizzando proprio il colpo Insigne, che andrebbe a giocare la prima di campionato contro il suo ex Napoli. Ma si apre un altro scenario dopo l’infortunio di oggi contro il Werder Brema, per un club di Serie A.

Stando a quanto fanno sapere da ParmaLive, rischia di essere serio l’infortunio che ha riguardato oggi Ondrejka, esterno a sinistra del Parma e che verrà, a quel punto, sostituito sul mercato. La soluzione low cost, di riflesso, porta a Lorenzo Insigne. Il fuoriclasse italiano, dopo l’addio al Napoli, aveva scelto il Toronto. Ma dopo l’esperienza in Canada, il suo ritorno in Serie A è quello che probabilmente più vorrà lo stesso “Lorenzo Il Magnifico”, pronto a rilanciarsi dopo lo svincolo dal club canadese.

Insigne di nuovo in Serie A: la prima contro la Juventus

La prima sfida di Lorenzo Insigne in Serie A potrebbe giocarsi contro la Juventus. Questo perché, se dovesse essere il Parma il club che lo sceglierà per il colpo a zero dopo l’addio al Toronto, vedrà i Crociati all’esordio in Serie A in questa stagione proprio contro i bianconeri, alla prima sfida di campionato.

Per convincere Insigne, il Parma dovrà garantirgli un posto da titolare. Perché l’ex azzurro, come avrebbe fatto alla Lazio – che ha però il mercato bloccato – ha la seria intenzione di riconquistare un posto in Nazionale dopo essere stato “ignorato” nel corso della sua esperienza in Major League Soccer dal progetto con Luciano Spalletti in panchina.