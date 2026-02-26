DIRETTA SERIE B LIVE VENTUNESIMA GIORNATA IN TEMPO REALE/ Roma- La Serie B non si ferma e questo pomeriggio alle ore 15 andranno in scena tutte le gare valide per la 21esima giornata. Spicca su tutti il big match fra le prime due della classe Livorno-Sassuolo, mentre il Verona terzo andrà a far visita all’Empoli per provare ad accorciare dalla prime due. Segui in diretta con Calciomercatoweb.it tutte le sfide in tempo reale:
ASCOLI-CITTADELLA 4-1
22′ rig Soncin (A), 44′ Schiavon (C), 60′ Zaza (A), 75′ Morosini (A), 90′ Scalise
BARI-GROSSETO 1-0
EMPOLI-VERONA 1-1
57′ Saponara (E), 90′ Ceccarelli (V)
JUVE STABIA-CROTONE 3-1
26′ Addae (C), 33′ Danilevicius (J), 81′ Genevier (J), 90′ Improta (J)
LANCIANO-NOVARA 1-0
85′ Turchi
LIVORNO-SASSUOLO 3-2
5′ Catellani (S), 11′ Bianchi (S), 54′ Siligardi (L), 66′ Paulinho (L), 79′ Salviato (L)
MODENA-SPEZIA 1-0
86′ rig Ardemagni
PADOVA-TERNANA 0-0
PRO VERCELLI-CESENA 1-3
2′ aut De Paula (C), 29′ Rodriguez (C), 45′ Modolo (P), 90′ Succi (C)
REGGINA-VICENZA 1-0
71′ Ceravolo
VARESE-BRESCIA (rinviata)
