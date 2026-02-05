Serie A, bloccato il nuovo Lookman: arriva per 30MLN

Ademola Lookman sarà probabilmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ma in Serie A pare arrivare un “nuovo Lookman”, stando alle voci di calciomercato.

Il calciatore inglese classe 2003 e numero nove dell’Under 21, dopo l’annata in prestito vissuta dal Norwich e riscattato dal club francese, non è al Marsiglia che si fermerà.

Così come Ademola Lookman, un altro calciatore da quelle caratteristiche – anche per aspetto ricorda il Pallone d’Oro africano – potrebbe sbarcare in Serie A, arrivando dal campionato inglese. E per gli amanti del Fantacalcio c’è già chi studia il possibile arrivo in Italia del talento inglese.

Calciomercato: il nuovo Lookman arriva in Serie A

Se da una parte c’è chi prende Lookman e sarà probabilmente l’Inter, dall’altra c’è l’arrivo di un calciatore che, giocando a livelli altissimi, compirebbe quello che è il grande salto dal Marsiglia ad un top club d’Italia, non restando in Ligue 1.

Lo manderebbe Roberto De Zerbi, allenatore che all’OM potrebbe non contare sul gioiello inglese, facendo affidamento sul proprio attacco attraverso altri giocatori che fanno parte del suo progetto in Francia. Perché poi, di fronte alla grande offerta dalla Serie A, ecco che il club francese farà fatica a trattenere Jonathan Rowe.

Il fuoriclasse inglese piace all’Atalanta che, perdendo Lookman, bloccherà il colpo dal Marsiglia. Secondo quanto informano da La Gazzetta dello Sport, la Dea avrebbe scelto appunto Jonathan Rowe come nuovo innesto per Ivan Juric.

Chi è il giocatore che ha stregato l’Atalanta? Vale già 30 milioni

Dopo l’annata in prestito, la conferma al Marsiglia potrebbe vedere già l’addio, con il giocatore che vuole giocare titolare e sentirsi importante, anche se lontano dal club dell’OM. Non per tornare in Inghilterra, dove ha vissuto l’esperienza al Norwich, bensì in un campionato all’estero per lui e magari seguendo le orme di Lookman.

Per circa 45 milioni di euro l’Inter sta chiudendo quello che è il colpo Lookman e che porta quindi al Pallone d’Oro africano. E, una volta perso Lookman, a completare l’attacco con De Ketelaere e Scamacca, potrebbe essere proprio Jonathan Rowe. Il talento inglese sarebbe il profilo perfetto per l’attacco che si sta formando con Ivan Juric, per caratteristiche e qualità che, per certi versi, ricordano proprio quelle del talento nigeriano che sta salutando la Dea. Chiaro è che l’accelerata che si sta registrando su Rowe, accende ancora di più le voci di mercato: tra non molto arriverà probabilmente quello che è l’Here We Go che i tifosi dell’Inter aspettano, per Ademola Lookman.