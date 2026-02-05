Pirlo subito in panchina: colpo di scena e firma

In maniera inattesa Andrea Pirlo può tornare subito in panchina e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava questa pista, ma può diventare molto calda già nelle prossime ore. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore nei confronti del quale c’è sempre stata una grande, grandissima attesa. Fino a questo momento, però, soprattutto in Italia, non gli è mai stata data realmente la possibilità di incidere come avrebbe potuto o come avrebbe voluto. Basti pensare al primo anno alla Juventus, in cui ha centrato tutti gli obiettivi societari ma nonostante questo è stato sollevato dal proprio incarico. O come quello che è accaduto in questa stagione, quando ha pagato per una gestione della situazione in casa Sampdoria disastrosa.

Proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, non ci sono le condizioni per poterlo giudicare in maniera approfondita e per valutare non solo il suo operato, ma anche quelle che sono le sue capacità e le sue peculiarità. Oltre alle sue idee di natura tattica e tecnica. In tal senso, nel futuro di Andrea Pirlo arriva una grande occasione, dal momento che un club che resta con ambizioni notevoli sta seriamente pensando su di lui. Andiamo a vedere in tal senso le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Pirlo nuovo allenatore: altro colpo di scena nella sua carriera

Come detto, anche per il suo passato si tratta di un profilo che in maniera inevitabile suscita tanto interesse in Italia. Ma non solo, dal momento che anche in ambito internazionale è considerato come uno dei migliori centrocampisti di sempre. In tal senso, attenzione alle ultime. Stando a quanto raccontato da MSN, il Monza di Adriano Galliani, dopo Alessandro Nesta, è pronto a puntare ancora una volta su un ex bandiera del Milan è stavolta è proprio Andrea Pirlo uno dei candidati più caldi e forti.

Il club, dopo la stagione disastrosa che da poco tempo si è conclusa, ripartirà dalla Serie B con l’obiettivo dichiarato di puntare subito alla promozione in Serie A. Una grande occasione, dunque, ancora in cadetteria per Andrea Pirlo, che ha una voglia matta di rimettersi in gioco dopo questa annata sfortunata alla Sampdoria. Si attendono sviluppi e non mancano le alternative, da Alberto Gilardino fino ad arrivare a Ignazio Abate. A conferma, una volta di più, del forte legame tra il Monza ed il passato del Milan. Con Galliani a fare da ponte.