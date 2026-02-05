Il corteggiamento dello Shakhtar Donetsk a De Zerbi prosegue e giungono ulteriori conferme dall’Ucraina

Ottavo in classifica con il Sassuolo e desideroso di misurarsi in palcoscenici che possano competere per un posto in Europa, Roberto De Zerbi nelle ultime settimane non ha nascosto i suoi dubbi sulla sua permanenza in neroverde. Apprezzato anche all’estero per il suo calcio offensivo, il tecnico bresciano è stato accostato a più riprese a Fiorentina, Napoli e Roma, ma le tre squadre italiane sembrano ad oggi concentrate altrove per la guida tecnica della prossima stagione (Allegri, Gattuso, Fonseca, Juric, Sarri e Spalletti sono nomi più caldi).

In attesa di una telefonata dalla Serie A o dai campionati top, l’allenatore 41enne ha ricevuto la chiamata dello Shakhtar Donetsk. Una trattativa molto concreta che, tuttavia, non può ancora considerarsi chiusa. “Di certo è un allenatore che ci piace molto”, confermano dall’Ucraina a Calciomercatoweb.it. Da sempre incentrato su un calcio offensivo e sulla valorizzazione dei giovani, il club arancionero giudica ideale a questo scopo il profilo di De Zerbi.