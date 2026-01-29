Un altro esonero in Italia: pronto il ritorno di un grande ex

Può tornare in panchina il grande ex di turno, oltretutto da doppio ex della sfida di questa sera, dopo il suo recente esonero.

Nella serata di venerdì si gioca un match che rischia di essere da dentro o fuori per l’allenatore coinvolto tra i rumors sul suo possibile esonero.

Lo spettro sull’esonero torna a causa di quello che è il recente licenziamento di un grande ex che, liberatosi dal ruolo di allenatore altrove, potrebbe subito ripartire proprio dove ha allenato in passato. Dopo circa quattro anni, può arrivare infatti il gran ritorno in panchina.

Ritorno in panchina: la scelta nel week-end

Questa sera scende in campo la squadra che si è allontanata, causa recenti risultati che portano ad una classifica non proprio felicissima, da quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione.

L’intento di piazzarsi ai play-off della competizione, vedono il club emiliano costretto a prendere dei provvedimenti, qualora le cose dovessero precipitare. E in quel caso, si consumerebbe un ritorno in panchina.

Si tratta della Reggiana che potrebbe esonerare William Viali, qualora dovesse arrivare un nuovo risultato senza vittoria a Cosenza. E a quel punto, con Alvini che si è liberato proprio dal Cosenza stesso, potrebbe esserci un ritorno a sorpresa proprio alla Reggiana.

Scelta in panchina sul sostituto: può tornare il grande ex

Aveva già vissuto, nell’arco di questa stagione, momenti delicati William Viali, con la sua Reggiana. A causa di deludenti risultati, la Reggiana stava valutando l’ipotesi di licenziarlo, prendendo Vivarini che arrivava dall’esonero col Frosinone, nei primi mesi di questo campionato in Serie B. La scelta della separazione di Massimiliano Alvini dal Cosenza, squadra che affronta proprio questa sera la Reggiana, può spingere il club di Reggio Emilia alla scelta proprio sul grande ex in caso di ennesimo passo falso di Viali in campionato.

Ultime su Alvini: dal passato al presente, possibile ritorno

Dopo 28 panchine con il Cosenza è stato esonerato Massimiliano Alvini che, clamorosamente, potrebbe far ritorno alla Reggiana proprio a seguito della sfida con il Cosenza. Questa sera, l’ultima in classifica e sua ex squadra, affronta la Reggiana che pure non se la passa benissimo a causa dei recenti risultati. Pertanto, se William Viali non dovesse riuscire ad ottenere i tre punti, allora la Reggiana potrebbe affidarsi a Massimiliano Alvini, che arriverebbe al suo posto. L’eventuale esonero di Viali porterebbe all’allenatore che nella sua carriera ha vissuto tra le esperienze più lunghe, quella proprio al club di Reggio Emilia. Sulla panchina degli emiliani ha già vissuto 71 partite da allenatore. Un numero che “rischia” di aumentare, diventando la stessa Reggiana la squadra più allenata nel corso della sua intera carriera.