Serie A: Garnacho firma, ma che beffa al Napoli; le cifre del colpo

Alejandro Garnacho non giocherà per il Napoli, pur lasciando il Manchester United, com’era da richieste proprio del club partenopeo.

Gli azzurri avevano fatto sul serio per il giocatore argentino, nello scorso gennaio. Questo, quando Kvaratskhelia ha lasciato il Napoli, lasciando un buco vero e proprio per le corsie esterne, considerando che poi gli 80 milioni o comunque i 60, al ribasso, risultavano troppi per Manna e De Laurentiis che scelsero di mollare per un calciatore che da lì a poco avrebbe peggiorato pure il suo rendimento ai Red Devils.

Tant’è che adesso, Ruben Amorim, lo ha messo fuori rosa. Una situazione, quella al Manchester United, che spinge il calciatore sempre più verso la firma con un altro club. Piace ancora in Serie A e la firma che sarà, per Alejandro Garnacho, non sarà per giocare al Napoli. Per i partenopei, stando alle condizioni attuali, può considerarsi una vera e propria beffa di calciomercato.

Calciomercato: ecco il colpo Garnacho, ma niente Napoli

È dall’estero e precisamente da Fichajes.net che svelano le ultime su Alejandro Garnacho, colpo che arriverebbe non per il Napoli. Gli azzurri hanno ormai scelto di puntare su altro, tant’è che per Garnacho non ci sarebbe più spazio. Un peccato, si direbbe, considerando che ad oggi il valore di mercato del giocatore argentino è completamente diverso da quello dello scorso gennaio.

Per Alejandro Garnacho basterà una cifra diversa da quella dei 60 milioni che chiedevano quando al Napoli serviva un erede di Kvaratskhelia e che, a distanza di tempo, il Napoli ha trovato nella coppia Lang-Neres sulla corsia. In Serie A ci sono due squadre pronte ad approfittarne, ma la scelta poi spetterà a Garnacho stesso sulla sua destinazione.

Sia la Juventus che il Milan potrebbero rimettersi in corsa per i 35 milioni di euro che chiedono da Manchester per il cartellino di Alejandro Garnacho. Niente Napoli che, senza più aspettare il club britannico, ha scelto altre cose per il proprio attacco.

Garnacho in Serie A: forte concorrenza per l’argentino

Garnacho resta un’idea per la Serie A, seppur non al Napoli, ma la concorrenza è troppo forte. E la stessa arriva dalla stessa Premier League, con il Chelsea che potrebbe affondare il colpo.

Il club londinese già nello scorso gennaio aveva provato ad ostacolare il Napoli, senza poi prendere il giocatore argentino, sempre per le altissime richieste che arrivavano dallo United. Per questo, a distanza di tempo e per 35 milioni di euro, il Chelsea potrebbe riprovarci, questa volta realizzando un’operazione che vedrebbe il passaggio da Manchester a Londra per il colpo Garnacho in casa Chelsea.