VIDEO ECCO L’INCREDIBILE GOL DI CANA IN FIORENTINA LAZIO/ Firenze – Il gol più bello della giornata potrebbe essere quello messo a segno da Lorik Cana in Fiorentina-Lazio, valido per l’1-0 biancoceleste. Il difensore ha stupito tutti con una incredibile sforbiciata che potete riammirare nel video in calce all’articolo:
Lorik Cana Bicycle Goal – Fiorentina vs Lazio 0-1 di ABOURAYEN-MEDALI
