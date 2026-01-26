Inter, Perisic vicino al ritorno: Luis Henrique verso il Bournemouth

Nel mercato di gennaio non esistono strade dritte. Ci sono trattative che avanzano a piccoli passi, altre che restano sospese per giorni, in attesa di un dettaglio capace di cambiare tutto. In casa nerazzurra il clima è questo: valutazioni silenziose, contatti indiretti, strategie che si muovono sotto traccia mentre la stagione entra nella sua fase più delicata.

L’obiettivo è chiaro: alzare il livello senza rompere gli equilibri, soprattutto ora che ogni punto pesa come oro. Ma quando si parla di rinforzi mirati, serve pazienza. E soprattutto serve il momento giusto.

A rallentare le operazioni non è solo la concorrenza, ma anche il calendario internazionale. Alcuni club preferiscono aspettare, capire il proprio destino prima di aprire tavoli concreti. Nel frattempo, a Milano si ragiona su profili che garantiscano affidabilità immediata.

La richiesta è precisa: un giocatore pronto, capace di incidere subito nella corsa al titolo. Non è un caso che si guardi all’esperienza, soprattutto in una zona del campo che può fare la differenza nei big match. Anche perché, altrove, i margini di intervento sono ridotti: la situazione legata al portiere, ad esempio, appare destinata a restare invariata fino a fine stagione.

Ed è proprio qui che, a metà del racconto, emerge il vero nodo del mercato nerazzurro.

La rivelazione: Inter tra Perisic e il futuro di Luis Henrique

L’Inter lavora da giorni su un possibile ritorno di Ivan Perisic, considerato il profilo ideale per dare sostanza e personalità alla fascia. L’ostacolo principale è rappresentato dal PSV Eindhoven, che non intende aprire una trattativa prima di chiarire il proprio cammino europeo. Solo dopo l’ultimo impegno continentale, la situazione potrebbe sbloccarsi, trasformando l’attesa in una vera corsa contro il tempo.

Sul fronte interno, Cristian Chivu spinge per un rinforzo immediatamente affidabile: Luis Henrique, arrivato dal Marsiglia, ha mostrato applicazione e margini di crescita, ma non ancora quella continuità decisiva richiesta in una stagione da scudetto. Anche perché altri reparti, come quello del portiere con Yann Sommer, sembrano destinati a restare invariati fino a giugno.

Intanto, attorno al brasiliano si muove il mercato estero. Dopo un primo sondaggio del Besiktas, giudicato insufficiente e legato a un prestito non gradito, è arrivata una proposta più concreta dalla Premier League: il Bournemouth ha messo sul tavolo un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, soluzione che l’Inter valuta con attenzione.

Il quadro è in evoluzione, ma il messaggio è chiaro: la fascia è la chiave. Tra un ritorno che profuma di esperienza e una possibile cessione all’estero, l’Inter prepara la mossa capace di incidere davvero sulla volata scudetto. E in questo gennaio, anche un solo passo può cambiare tutto.