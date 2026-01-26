Darwin Nunez in Serie A: assalto finale con beffa al Napoli

Darwin Nunez sembrava ad un passo dal Napoli, per quanto veniva raccontato nell’estate caldissima che sta vivendo il club campione d’Italia.

Dopo aver preso Kevin De Bruyne e con l’alta ambizione non solo di vincere di nuovo il campionato – ad oggi il Napoli pare l’assoluto protagonista della Serie A che sta nascendo per il 2025/2026 -, ma pure di figurare bene in Champions League, ecco che l’affare sembrava portare a Darwin Nunez.

Il colpo Nunez, al Napoli, sarebbe arrivato soltanto per cifre ragionevoli. L’attaccante uruguaiano però vedeva, da parte del Liverpool, altissime richieste economiche che hanno spinto il Napoli a scegliere sia Lang che Lucca, mollando così la pista Nunez. Ad oggi, con Raspadori ancora presente in rosa, pare che il club azzurro abbia scelto di puntare su altri giocatori. Ma per le cifre che chiedono oggi su Nunez, quello per il Napoli rischia di rappresentare un vero e proprio rimpianto. A maggior ragione se Nunez dovesse effettivamente arrivare in un club italiano, tra le rivali per lo Scudetto, come soluzione per la Juventus o per il Milan.

Darwin Nunez lascia il Liverpool: assalto decisivo

L’assalto sarà decisivo, secondo quanto informano su TMW, in merito all’arrivo di Darwin Nunez. Adesso, quello che è l’ultimo tentativo che tocca fare prima di addentrarsi nel bel mezzo di agosto dove tutti i club si augurano di aver completato la propria rosa, si può concludere la trattativa che porta a Nunez.

Ormai tagliata fuori la concorrenza del Napoli, c’è sicuramente il club arabo allenato da Simone Inzaghi che può vedere l’arrivo all’Al-Hilal di Darwin Nunez. Ma in Serie A, poi, ci sono le due concorrenti italiane.

Ed è infatti per questo che l’Al-Hilal, dopo aver perso ufficialmente Osimhen che è stato appena annunciato dal Galatasaray, punterà forte con un assalto decisivo per Darwin Nunez. Ma sullo sfondo, attive e come valida soluzione, ci sono sia la Juventus che il Milan.

Dove giocherà Nunez: affare “all’italiana”

Nonostante i soldi e la pioggia di milioni che incasserebbe Nunez in caso di arrivo all’Al-Hilal, non è da escludere la scelta di voler giocare ad alti livelli per Darwin Nunez che, se dovesse scegliere di indossare la nove di un club italiano, si ritroverebbe comunque in uno dei due club tra i top in Italia.

Giocare per il Milan vorrebbe dire provare a vincere il campionato, rinunciando alla Champions League che giocherebbe invece in caso di firma alla Juve. In questo momento più il Milan, rispetto alla Juve, potrebbe rappresentare la vera soluzione italiana per Nunez. Il Napoli, sullo sfondo, pare aver rinunciato definitivamente al colpo dal Liverpool considerando che la rosa di Conte è pressocché completata. Per arrivare a Nunez bisognerà investire circa 30-40 milioni di euro, oltre all’ingaggio che toccherà i 6-7 milioni di euro a stagione. In Arabia gliene propongono il doppio.