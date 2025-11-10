Dimissioni Conte, ora è tempesta Napoli: sta per accadere

Il ko di Bologna è stato duro da digerire in casa Napoli con gli azzurri che sono usciti con le ossa rotte dalla partita contro i rossoblu, non solo per il risultato, ma anche per la prestazione.

Antonio Conte ha commentato con preoccupazione la partita offerta dai suoi sul campo degli scorsi vincitori della Coppa Italia e nelle scorse ore hanno iniziato a circolare le voci relative alle sue possibili dimissioni.

Il Napoli sta facendo fatica a ripetere quanto di buono fatto vedere durante la scorsa stagione con gli azzurri che sono giunti già alla terza sconfitta in questo campionato. La classifica non è ancora preoccupante considerato il fatto che i campioni d’Italia sono appena a due punti dalla coppia di testa formata da Inter e Roma. In Champions League la squadra è chiamata a cambiare passo per mettere al sicuro la qualificazione ai playoff, ma nelle prossime ore è in programma un incontro con la dirigenza.

Dimissioni Conte, tifosi preoccupati: incontro decisivo

Il prossimo incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Napoli non dovrebbe sancire la fine del rapporto tra l’ex ct della nazionale e la squadra che ha vinto lo scorso scudetto. Vero è che la formazione azzurra è chiamata a cambiare subito marcia per non rischiare di perdere il treno che porta alle zone alte della classifica.

Per quello che riguarda il futuro di Antonio Conte non sembrano essere all’orizzonte le dimissioni del tecnico che, con ogni probabilità chiuderà l’annata alla guida di Di Lorenzo e compagni a meno di clamorosi ribaltoni. Quello che appare in dubbio è il destino del tecnico alla fine della stagione in corso.

Il contratto dell’allenatore con il Napoli terminerà nel giugno del 2027, ma i rapporti tra le parti si starebbero facendo sempre più freddi. Le recenti dichiarazioni dell’allenatore non sarebbero state gradite a pieno dal club che, durante la scorsa estate, ha lavorato in maniera decisa per cercare di portare in azzurro diversi rinforzi in sede di mercato.

La speranza dei tifosi del Napoli è quella di rivedere la squadra dello scorso campionato con un Antonio Conte in grado di rilanciare la propria formazione. Molto passerà anche dal recupero di alcuni infortunati eccellenti come Lukaku e De Bruyne con il centravanti belga che potrebbe iniziare a mettere minutaggio nelle gambe già in occasione del rientro dalla sosta per le nazionali.