Allegri lo vuole al Milan, i rossoneri chiudono il colpo in difesa

Uno dei reparti del Milan che necessita maggiori ritocchi in vista della seconda parte di stagione è certamente la difesa con i rossoneri che hanno gli uomini contati nella retroguardia.

In questo momento il Milan, che scende in campo regolarmente con una difesa a tre, ha solamente quattro centrali a disposizione più il giovane Odogu che, al momento, non è considerato ancora pronto per la prima squadra.

La decisione di passare ad una retroguardia a tre ha cambiato i piani in casa rossonera con il Milan che ora dovrà agire sul mercato per cercare di rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Un difensore di esperienza è necessario per la squadra di Massimiliano Allegri che vuole affrontare la seconda parte di stagione con un organico che possa dare massima affidabilità alla società. In cima alla lista delle richieste del tecnico ci sarebbe un centrale che gioca in Serie A, molto apprezzato anche da Igli Tare, direttore sportivo del club.

Un difensore dalla rivale, il Milan è pronto al colpo

Nel mirino della società rossonera sarebbe finito Berat Djimsiti, difensore esperto dell’Atalanta che con Juric non sempre è titolare nella formazione bergamasca. L’ottima prestazione fornita a Marsiglia, però, potrebbe scombinare i piani dei rossoneri.

In questa prima parte di stagione, Djimsiti non sempre ha trovato il posto da titolare nell’Atalanta ed il suo contratto in scadenza ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Il suo accordo con l’Atalanta, infatti, terminerà alla fine di questa stagione e, dall’inizio del 2026 sarà libero di accordarsi con un nuovo club per firmare a costo zero. Al momento non sembrano esserci trattative per il rinnovo ed il suo destino appare lontano da Bergamo.

La buona prestazione fornita nella partita di Champions League contro il Marsiglia potrebbe cambiare quelle che sono le idee del club bergamasco. Djimsiti rappresenta un difensore di totale affidabilità per la squadra di Ivan Juric e, la probabile qualificazione ai playoff di Champions League da parte degli orobici, frena le possibilità di cessione del calciatore a stagione in corso.

Oltre all’albanese, restano sempre vive altre piste come quelle che portano a Pietro Comuzzo della Fiorentina e Joe Gomez del Liverpool. Allegri vorrebbe un calciatore già pronto, in grado di inserirsi al meglio nei suoi schemi e di poter affrontare da subito partite di Serie A importanti per lottare al fine di grandi obiettivi.