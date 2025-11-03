Ci siamo, panchina a De Rossi: la firma nelle prossime ore

Daniele De Rossi è pronto a tornare su una panchina di Serie A con l’ex allenatore della Roma che è pronto a prendere una squadra in corsa e tornare dopo un anno di stop.

Per l’ex centrocampista sono ore calde con la possibilità di essere già alla guida della nuova squadra in vista del prossimo weekend, valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Dopo diverse giornate senza esoneri sono cambiate diverse panchine in Serie A con alcuni allenatori che sono tornati in corsa per cercare di risollevare le sorti di società che sono partite con il piede sbagliato. Tra i tecnici pronti a tornare al lavoro c’è Daniele De Rossi con il tecnico che, dopo l’addio alla Roma arrivato nel settembre del 2024, è rimasto senza una panchina. Lo scorso 1 ottobre è arrivata la rescissione del contratto con i giallorossi, che permette al classe 1983 di tornare in panchina alla guida di un nuovo club.

De Rossi torna in panchina, ci siamo: nuovo club in Serie A

La Fiorentina e il Genoa stanno valutando il futuro delle proprie panchine. In casa viola non è ancora giunto l’esonero di Stefano Pioli anche se il destino del tecnico appare segnato considerato il ko interno contro il Lecce. L’esonero di Vieira è invece già arrivato con il Genoa che, momentaneamente, si è affidato a Murgita e Criscito.

In queste ultime ore ci sono stati dei contatti sia con la Fiorentina che con il Genoa con Daniele De Rossi che potrebbe presto prendere la decisione definitiva per tornare alla guida di una squadra di Serie A. L’esonero di Stefano Pioli non è stato ancora ufficializzato anche se la sensazione è che le ore per l’ex allenatore del Milan siano contate con la partenza disastrosa in campionato che pesa molto sulle scelte societarie.

L’esonero di Patrick Vieira è arrivato a poche ore dalla partita che i rossoblu dovranno affrontare contro il Sassuolo con Leali e compagni che saranno guidati da Criscito e Murgita nella sfida contro i neroverdi. La sensazione è che il club voglia affidarsi ad un nuovo tecnico con De Rossi che al momento appare la prima scelta della proprietà. Già in giornata dovrebbe arrivare la scelta definitiva con i due club pronti a sfidarsi per assicurarsi l’ex Roma.

Da tenere sotto controllo anche la posizione di Ivan Juric all’Atalanta con l’allenatore croato chiamato a fare punti domenica prossima contro il Sassuolo per tenere salda la propria posizione in nerazzurro.