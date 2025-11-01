Pazienza finita: Pioli via dalla Fiorentina, già pronto il sostituto

Nonostante il lungo contratto con la Fiorentina fino al giugno del 2028, il futuro di Stefano Pioli in viola appare ora a forte rischio con il club che starebbe già valutando le opzioni per il futuro.

L’allenatore dei viola potrebbe salutare la squadra nel caso in cui non dovesse giungere la vittoria contro il Lecce domenica con i toscani invischiati nelle ultime posizioni della classifica.

La sconfitta per 3-0 contro l’Inter ha complicato ulteriormente i piani in casa Fiorentina. Se il ko in casa dei nerazzurri era preventivabile, non lo era l’atteggiamento della squadra che è apparsa rinunciataria e senza idee a San Siro. La Fiorentina è stata completamente in balìa dell’Inter per tutti i novanta minuti e c’è la sensazione che il tecnico stia perdendo di mano la squadra, costruita per ben altri obiettivi durante questa stagione. Al momento ci sarebbero tre piste per la panchina viola in caso di esonero di Stefano Pioli.

Panchina Fiorentina, tre opzioni per il dopo Pioli

Un allenatore che piace è Paolo Vanoli. L’ex Torino è libero dopo l’addio ai granata e potrebbe tornare in viola dopo esserci stato come giocatore dal 2000 al 2002. Oltre all’ex terzino ci sarebbero le opzioni riguardanti Daniele De Rossi e Thiago Motta anche se più difficili da raggiungere.

Vanoli, anche per una questione di esperienza, potrebbe rappresentare la scelta corretta per cercare di rimettere in piedi una squadra che sta rendendo ampiamente sotto le aspettative in questa prima fase della stagione. La squadra viola è stata costruita anche con grandi investimenti durante l’estate, a partire dalla permanenza di Moise Kean, andando a respingere le offerte dei tanti club europei interessati alla punta della nazionale.

Daniele De Rossi gode della stima di Daniele Pradè e potrebbe essere un nome di rottura per l’ambiente viola con l’ex centrocampista della Roma pronto a trasmettere la sua carica alla squadra anche se prima dovrebbe trovare l’accordo con i capitolini per la conclusione del contratto in essere. Stesso discorso per Thiago Motta, ancora legato alla Juventus e che ha delle richieste di ingaggio al momento troppo alte per le casse viola.

La speranza della società è quella di riuscire a riportare la squadra in alto con Stefano Pioli in panchina per cercare di evitare grandi spese considerato l’oneroso e lungo contratto che lega l’ex tecnico del Milan alla squadra toscana. Molto, però, dipenderà dalla partita contro il Lecce e in caso di mancata vittoria il suo addio diventerebbe più che probabile.