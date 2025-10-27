Panchina Juventus, un allenatore ha dato l’ok ma il sogno è un altro

Esonerato Igor Tudor, in casa Juventus è tempo di cercare un nuovo allenatore per la propria panchina. Contro l’Udinese ci sarà Brambilla, promosso momentaneamente dalla Next Gen, ma già per la Cremonese potrebbe esserci un nuovo tecnico.

Il ko contro la Lazio è stato decisivo per il destino di Igor Tudor che è il primo allenatore della Serie A ad essere esonerato in questa stagione.

L’addio del tecnico croato era nell’aria con la Juventus che non vince in Serie A dal rocambolesco successo giunto nella partita contro l’Inter in casa. Ora per la dirigenza è tempo di scelte con il club che vuole portare in bianconero un allenatore in grado di cambiare marcia a Locatelli e compagni. Sono diversi i nomi accostati alla squadra bianconera, ma la scelta potrebbe restringersi a due o tre nomi già nelle prossime ore.

La Juventus deve scegliere il nuovo allenatore, i tifosi già sognano

La volontà della Juventus sembra essere quella di puntare su un allenatore che possa accettare un contratto fino alla fine della stagione per poi prendere una decisione durante la prossima estate anche in base ai tecnici che saranno liberi. Raffaele Palladino, attualmente libero dopo l’addio alla Fiorentina, sarebbe disposto ad accettare le condizioni della Juventus, ma il sogno appare Luciano Spalletti.

L’ex ct della nazionale italiana è stato sollevato dall’incarico dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia durante lo scorso giugno, rimanendo deluso per non aver potuto aiutare la squadra a cercare di ottenere il pass per i prossimi mondiali. Libero da impegni, Luciano Spalletti rappresenta al momento la soluzione maggiormente apprezzata dall’ambiente con la Juventus che proverà a capire se, soprattutto economicamente, ci siano le basi per portarlo a Torino.

Raffaele Palladino rappresenterebbe una soluzione low cost per la Juventus con l’ex Fiorentina e Monza che ha acquisito una discreta esperienza nel campionato italiano e sarebbe disposto ad accettare le condizioni proposte dalla società bianconera, mettendosi a disposizione fino alla fine della stagione in essere.

Gli altri nomi che si fanno sono quelli di Roberto Mancini ed Edin Terzic, mentre appare molto difficile raggiungere Zinedine Zidane, fermo dopo l’ultima esperienza al Real Madrid e con un passato importante con la maglia bianconera. Un’idea che scalda i cuori dei tifosi della Juventus ma complicata per termini economici e contrattuali.