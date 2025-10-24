Ter Stegen in Serie A, si chiude nel 2026: colpo a sorpresa in porta

Marc-André ter Stegen si avvicina alla Serie A con il portiere tedesco che rappresenta un’opzione per una squadra italiana in vista della seconda parte di campionato.

L’estremo difensore del Barcellona, complici le ultime operazioni che ne hanno frenato la carriera, è finito in fondo alle gerarchie di Flick per quello che riguarda la squadra catalana. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento in Italia.

Classe 1992, ter Stegen ha perso il posto da titolare dalla scorsa stagione quando il Barcellona decise di acquistare a costo zero Szczesny dopo che il polacco aveva deciso di ritirarsi dal calcio giocato. In questo momento la porta dei catalani è ben coperta dalla presenza di Garcia e proprio dall’ex bianconero con Flick che ha messo il tedesco in fondo alle gerarchie. L’ex Borussia Moenchengladbach potrebbe quindi cambiare aria per andare a trovare maggiore spazio per provare a guadagnare la convocazione in vista dei prossimi mondiali.

Una big di Serie A piomba su ter Stegen, occasione low cost in porta

Il Milan guarda con interesse alla situazione di ter Stegen che potrebbe rappresentare il post Maignan in casa rossonera considerato il fatto che l’estremo difensore va verso l’addio a fine stagione a costo zero non avendo rinnovato il contratto.

A inizio 2025 il Milan ebbe diversi contatti con l’entourage di Mike Maignan per prolungare il suo contratto fino al 2028 arrivando molto vicino ad un accordo. Le parti si sono poi allontanate fino ad abbandonare completamente le trattative e valutando la separazione già durante la scorsa estate, saltata solo per il fatto che il Chelsea non è arrivato a mettere sul piatto la cifra richiesta per il suo cartellino.

Ter Stegen rappresenterebbe una soluzione di qualità ed esperienza per la porta del Milan anche se le condizioni fisiche del tedesco non lasciano completamente tranquilli. Il portiere vorrebbe trovare una nuova squadra già a partire da gennaio per cercare di mettersi in mostra in vista del mondiale, mentre il Milan vorrebbe rimandare il tutto alla prossima estate, andandogli ad affiancare un secondo di sicuro affidamento.

Non è da escludere che ter Stegen possa trasferirsi in Premier League (sono molti i club sulle sue tracce) fino alla fine della stagione in prestito secco per poi cercare un nuovo club. Se dovesse dimostrare di aver superato i problemi fisici, il Milan potrebbe affondare il colpo cercando di assicurarsi il portiere tedesco per una somma di poco inferiore ai 10 milioni di euro.