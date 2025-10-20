La Juventus sceglie il sostituto di Tudor, esonero e tutto sull’avversario di sempre

Il ko arrivato in casa del Como ha messo a serio rischio la posizione di Igor Tudor alla Juventus con il tecnico croato che rischia l’esonero in caso di nuovi risultati negativi nelle prossime uscite.

Le sfide contro Real Madrid e Lazio diranno molto sul futuro dell’allenatore croato che è chiamato ad invertire la tendenza per cercare di rilanciare la squadra e dare solidità alla sua posizione.

Confermato in estate sulla panchina della Juventus nonostante le voci di interessamenti per altri allenatori, Igor Tudor era partito bene in questa stagione, salvo poi non riuscire più a vincere con i bianconeri che hanno collezionato cinque pareggi ed una sconfitta nelle ultime sei. Le prossime due partite contro Real Madrid (in Champions League) e Lazio (in campionato) saranno fondamentali per capire quale sarà il destino dell’ex tecnico del Verona e del Marsiglia.

Tudor a rischio esonero, la Juventus valuta l’ex avversario per la panchina

Roberto Mancini è uno dei nomi più caldi per la panchina della Juventus nel caso in cui dovesse saltare Igor Tudor nelle prossime settimane. L’ex ct della nazionale sembra essere un profilo gradito alla dirigenza che starebbe valutando il suo nome per il futuro della panchina bianconera.

Attualmente libero da incarichi, Roberto Mancini potrebbe tornare alla guida di una squadra di Serie A andando subito a lottare per grandi obiettivi e provando a rilanciare una squadra che, dopo un buon inizio di campionato ha perso lo smalto e si è allontanata dalla vetta della classifica. Dopo un lungo passato all’Inter, il tecnico potrebbe trovarsi sulla panchina di una delle maggiori rivali degli scorsi anni.

Nelle scorse ore il Nottingham Forest si era fatto avanti per l’ex allenatore dell’Inter che avrebbe potuto prendere il posto di Postecoglu sulla panchina del club inglese. Non c’è stato però l’accordo tra le parti con Mancini che starebbe aspettando la chiamata di una big italiana per provare a tornare in corsa ed allenare un club in Serie A che gli permetta di lavorare subito per vincere.

Oltre a Roberto Mancini c’è anche un altro ex ct della nazionale nel mirino della Juventus che starebbe valutando anche il profilo di Luciano Spalletti per la propria panchina. Più lontane, al momento, le candidature di Raffaele Palladino, reduce dalla stagione vissuta alla guida della Fiorentina e quella di Daniele De Rossi che è ancora sotto contratto con la Roma e che ha già avuto altri contatti in Serie A.